29 Ocak dolar kuru fiyatları: Dolar fiyatı ne kadar oldu? Doların fiyatı ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına ilişkin mesajının ardından 7.40 liranın altına gerileyen dolarda 29 Ocak rakamları belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte yeni günde dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 29 Ocak 2021, 09:19 Son Güncelleme: 29 Ocak 2021, 09:24 Yeni Şafak