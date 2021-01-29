Ekonomi Doların fiyatı ne kadar oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

29 Ocak dolar kuru fiyatları: Dolar fiyatı ne kadar oldu?

Doların fiyatı ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına ilişkin mesajının ardından 7.40 liranın altına gerileyen dolarda 29 Ocak rakamları belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte yeni günde dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
29 Ocak 2021 dolar fiyatları
29 Ocak 2021 dolar fiyatları

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın, yılın ilk Enflasyon Raporu'nun sunumunda, sıkı para politikasının süreceğini söylemesinin ardından 7.40 liranın altına gerileyen dolar, haftanın son işlem gününe de bu düzeylere yakın başladı.

DOLAR NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3860 liradan, avro 8,9400 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,3840 liradan alınan dolar, 7,3860 liradan satılıyor. 8,9380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9400 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3610 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9440 lira olmuştu.

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