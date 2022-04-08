3 boyutlu yazıcıya destek seviye atlatır

3 boyutlu yazıcılarla üretim geleceğin en popüler meslekleri arasında gösterilirken yakın tarihte evlere, okullara, ameliyathanelere girmesi planlanıyor. Sektör Çinli bir firmanın ayda 1 milyonu bulan 3 boyutlu yazıcı ihraç etmesiyle adından söz ettirirken, Türk üreticiler de başarılı çalışmalara imza atıyor.

Bunlardan biri de başkentin teknoloji üssü Ostim’de faaliyet yürüten 3D Ankara Teknoloji firması. Firma 2 yılı bulan Ar-Ge çalışmalarının ardından 5 farklı konseptte maliyeti 3 milyon TL’yi bulan 3 boyutlu yazıcı üretti.

Yeni Şafak’a bilgi veren firma yetkilisi Kamil Pala, “Nasıl İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi aldıysak, 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin desteklenmesiyle birlikte bu alanda da dünyada sayılı ülkeler arasında yerimizi alabiliriz” dedi.

3 boyutlu yazıcı

ÇOCUKLAR KENDİ OYUNCAKLARINI ÜRETECEK

Ürünlerin üretimi esnasında boyutlarına göre 2 saat ile 8 saati bulan zaman kaybının gelecekte ilerleyen teknolojiyle ortadan kalkacağına dikkat çeken Pala, şöyle konuştu: “3 boyutlu yazıcılarda bugün tek cihazda 2 farklı başlık kullanılarak ortalama 2 saatte 2 farklı ürün üretimi mümkün hale geldi. Önümüzdeki yıllarda ev, okul, hastane gibi hayatın birçok alanında yerini alacak. Bir çocuk oyuncakçıya gidip oyuncak almak yerine bilgisayardan tasarımını yapıp kendi oyuncağını üretebilecek. Bu sayede çocukların hayal gücü gelişiminde etkili olacak.”

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TEKNOLOJİ Hayal gücünün sınırlarını zorlayan teknoloji: 3 boyutlu yazıcılar