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Ekonomi 3 boyutlu yazıcıya destek seviye atlatır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

3 boyutlu yazıcıya destek seviye atlatır

3 boyutlu yazıcılarla üretim geleceğin en popüler meslekleri arasında gösterilirken yakın tarihte evlere, okullara, ameliyathanelere girmesi planlanıyor.

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Muhammed Kurtar Yeni Şafak
3 boyutlu yazıcıya destek seviye atlatır
Kamil Pala

3 boyutlu yazıcılarla üretim geleceğin en popüler meslekleri arasında gösterilirken yakın tarihte evlere, okullara, ameliyathanelere girmesi planlanıyor. Sektör Çinli bir firmanın ayda 1 milyonu bulan 3 boyutlu yazıcı ihraç etmesiyle adından söz ettirirken, Türk üreticiler de başarılı çalışmalara imza atıyor.

Bunlardan biri de başkentin teknoloji üssü Ostim’de faaliyet yürüten 3D Ankara Teknoloji firması. Firma 2 yılı bulan Ar-Ge çalışmalarının ardından 5 farklı konseptte maliyeti 3 milyon TL’yi bulan 3 boyutlu yazıcı üretti.

  • Yeni Şafak’a bilgi veren firma yetkilisi Kamil Pala, “Nasıl İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi aldıysak, 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin desteklenmesiyle birlikte bu alanda da dünyada sayılı ülkeler arasında yerimizi alabiliriz” dedi.

3 boyutlu yazıcı
3 boyutlu yazıcı

ÇOCUKLAR KENDİ OYUNCAKLARINI ÜRETECEK

Ürünlerin üretimi esnasında boyutlarına göre 2 saat ile 8 saati bulan zaman kaybının gelecekte ilerleyen teknolojiyle ortadan kalkacağına dikkat çeken Pala, şöyle konuştu: “3 boyutlu yazıcılarda bugün tek cihazda 2 farklı başlık kullanılarak ortalama 2 saatte 2 farklı ürün üretimi mümkün hale geldi. Önümüzdeki yıllarda ev, okul, hastane gibi hayatın birçok alanında yerini alacak. Bir çocuk oyuncakçıya gidip oyuncak almak yerine bilgisayardan tasarımını yapıp kendi oyuncağını üretebilecek. Bu sayede çocukların hayal gücü gelişiminde etkili olacak.”

Hayal gücünün sınırlarını zorlayan teknoloji: 3 boyutlu yazıcılar
TEKNOLOJİ
Hayal gücünün sınırlarını zorlayan teknoloji: 3 boyutlu yazıcılar

Bilim insanlarının büyük başarısı: 3 boyutlu biyo-yazıcı ile yaptılar
FOTOĞRAF 7
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INVAMED amp; RD Global'den yapılan açıklamaya göre, özel 3 boyutlu biyo-yazıcı ve geliştirilen biyoteknolojik altyapı sayesinde normal damar elastikiyetinin yüzde 100'e yakın olarak gelişimi sağlandı.<br>
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Şirketin laboratuvarlarında üretilen yapay damarın, kalp damar ve nörovasküler protezlerinde kullanılması hedefleniyor. Yapay damarın nanoteknolojik bio polimerlerden üretilmesi, hastaların bu protezden dolayı anti koagülan kullanmadan hayatlarına devam edebilmelerine olanak tanıyor.<br>
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Normal damar elastikiyetine çok yakın biopolimerlerle geliştirilen yapay damar; yüksek teflon teknolojisi, biopolimer ve 3 boyutlu biyo-yazıcı kullanılarak üretildi. Tıp teknolojilerinde bu önemli gelişme, 3 boyutlu yazıcılar ve lazer teknolojisi sayesinde canlı dokuya tamamen kaynaşma özelliği ile organ nakli bekleyen hastalara umut veriyor.<br>
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Yapay damar, biyouygun olmayan hiçbir materyal içermediği için elastikiyeti ve doku uyumu yönünden insan dokusuyla birebir aynı özellikleri gösteriyor. Prensip olarak her iki damarın da birbirleri ile çok kolay kaynaşma özelliği sağlanmakta. İnsan vücudunda bulunan organik hücrelerle sentetik olarak üretimi gerçekleştirilen yapay damarın birebir uyumluluk gösterdiği laboratuvar ortamında kanıtlandı. Yöntem, üretim çalışması 3 boyutlu electrospinning, 3D yazıcı ve lazer tarama üniteleri ile hastaya özel damar üretiminin yapılabileceğini kanıtlamış oldu.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen INVAMED amp; RD Global Başkanı Raşit Dinç, laboratuvar çalışmalarını başarı ile geçen yapay damarın, hayvan çalışmaları ve gerçekleştirilecek klinik çalışmalar neticesinde de başarılı olması durumunda biyoprotezlerin insan sağlığının hizmetine sunulacağını bildirdi.<br>
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Dinç, bu konuda dünya tıbbi cihaz pazarında çok az cerrahi enstrüman bulunduğunu aktararak, bu şekilde hastaya özel 3 boyutlu electrospinning teknolojisi kullanılarak üretilen ve nano-polimerler sayesinde hastanın anti-koagülan kullanmamasının heyecan verici olduğunu ve klinik çalışmaların sonuçlarının beklenmesi gerektiğini kaydetti.
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Bilim insanlarının büyük başarısı: 3 boyutlu biyo-yazıcı ile yaptılar
INVAMED amp; RD Global'in üretim kampüsünde, alanında uzman mühendis ve bilim insanları tarafından gerçekleştirilen disiplinlerarası AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri sonucu laboratuvar ortamında yapay damar üretildi.


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