​30 ayda 5,3 milyon kişiye iş sağladık.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni tasarlarken durgunluk ve yüksek işsizlik sorunlarıyla tekrar karşılaşmamak için üretim ve istihdamı öncelediklerini söyledi. Nebati, "Dünya küçülüyor; 2020'de büyüyoruz, dünya tek haneli büyüyor, biz çift haneli büyüyoruz. Dünyada işsizlik artıyor, Türkiye'de işsizlik azalıyor. Yükselen enflasyon ve hayat pahalılığına karşı vatandaşları koruyacak politikaları hızla uygulamaya almayı hiçbir şekilde ötelemedik" dedi.

İHRACAT BAŞARISI

Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 33 artışla ihracat rekoru kırdığını hatırlatan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böylece Türkiye, küresel ölçekte ilk 30 büyük ihracatçı ülke içinde ihracatını en çok artıran 6'ncı ülke oldu. Bu yılın ocak-eylül döneminde de ihracatımız yüzde 17 artarak mevcut konjonktüre rağmen güçlü artışını sürdürmeye devam etti. Üretimdeki ve ihracattaki güçlü performansımızı istihdam rakamlarında da gözlemlemek mümkün. Toplam istihdamımızı salgın dönemine kıyasla yaklaşık 5,3 milyon kişilik artışla 2022 yılı temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 30,6 milyon kişiye çıkardık. Bu istihdam sayısı da Cumhuriyet tarihimizde yine bir rekor anlamına geliyor." Koronavirüsün ilk vakasının görüldüğü Mart 2020'den bu yana yaklaşık 30 ay geçti.

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ENFLASYONU YENECEĞİZ

Kimi çevrelerin, bu dönüşüm sürecinde uygulanan politikaları neredeyse ideolojik saplantı düzeyinde eleştirdiğini dile getiren Nebati, ancak tüm dünya küçülmeye giderken yüksek oranlarda büyüyen Türkiye ekonomisinin, rekor seviyelerde artan istihdam ve ihracat rakamlarının, dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışarak öngörülerini haklı çıkardığını vurguladı.

Bakan Nebati, enflasyonla mücadelede ekonomi politikasının tüm araçlarını, mevcut koşulları dikkate alarak en etkin şekilde kullanacaklarının altını çizerek, "Ülkemizde enflasyonu kalıcı olarak yine beraberce yeneceğiz. Önceliğimiz; üretim ve istihdam. Ancak hedeflediğimiz sürdürülebilir üretim için fiyat istikrarının yanında üretimin hem teknoloji yoğun hem de iklim dostu olması gerektiğinin de farkındayız" ifadelerini kullandı.

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Bakan Nebati ayrıca, dolarizasyonla mücadelenin artarak süreceğini kaydederek, “Ülkemizin kur riskine karşı kırılganlıklarını asgari düzeye indireceğiz" diye konuştu.

Finansın belirleyicisi teknoloji olacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, borçluluğun çok yükseldiği bir dönemde enflasyonun dünyayı tehdit ettiğini ve bunun daha da süreceğini söyledi. Aşan, "Avrupa'yı önümüzdeki dönemlerde çok zorlayacak. Yeni dönemde finansın en temel belirleyicisi teknoloji olacak. Finansta teknoloji tarafı daha çok hızlanacak. Yapay zeka daha da ilerleyecek" dedi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da Türkiye’nin son 20 yılda yatırım ortamını iyileştirmeye çalıştığını belirterek, “Özellikle pandemi döneminde uygulanan politika pandemi sonrasındaki dönemde istihdam artışına katkı sağlıyor" açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ise Türkiye’nin dijitalleşmeye hızla adapte olduğunu kaydetti.

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