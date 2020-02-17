Ekonomi 30 bin iptal yaşandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

30 bin iptal yaşandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında, 81 ilde, mevzuata aykırılığı tespit edilen 20 bin 158 kişi ile belge bedelinin tamamını verilen süre içerisinde yatırmayan 10 bin 300 kişinin belgelerinin iptali gerçekleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İmar Barışı uygulaması kapsamında, 81 ilde yapılan incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 20 bin 158 kişi ile belge bedelini yatırmayan 10 bin 300 kişinin yapı kayıt belgesi iptal edildi. İmar Barışı uygulamasında, başvurular 8 Haziran 2018'de başladı. Yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'inin yatırılması gereken uygulamada, geri kalan ödeme için verilen süre ise 31 Aralık 2019'da sona erdi. Bu kapsamda, Ocak 2020 itibarıyla yapı kayıt belgesi bedeli ödenen başvuru sayısı 7 milyon 393 bin olurken, toplam bedel ise 24 milyar 744 milyon 721 bin liraya ulaştı.

VATANDAŞA NELER KAZANDIRDI?

İmar Barışı ile belge alan yapı maliklerine, binanın yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olmak üzere birçok hak tanındı. Buna göre, yapı kayıt belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan, ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğal gaz bağlanabilecek. Yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili olarak 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.

BELEDİYE SATIŞA ÇIKARABİLECEK

  • Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan binalarda yapı kayıt belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Belge alınan yapılar, Hazine'ye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmişse yapı kayıt belgesi sahiplerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden satılabilecek. Belge alınan yapılar belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmişse belge sahipleri talepleri üzerine, bedeli ilgili belediyeye ödenmek kaydıyla bu taşınmazlar da rayiç bedel üzerinden belediyelerce satışa çıkarılabilecek.

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