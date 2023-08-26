30 dakikada teslimat sevinci

Togg'da hızlı teslimat sevindirdi. (Fotoğraf: Mustafa İlhan.)
Türkiye’nin otomobili Togg’un kullanıcılara teslimat sürecini inceledik, İstanbul Zeytinburnu’daki deneyim merkezinden Togg’unu teslim alan Reşit Uçar’ın teslimat heyecanına şahit olduk.
TESLİMATLAR TAM GAZ
Türkiye'nin otomobili Togg'da teslimatlar tam gaz devam ediyor. Gemlik tesislerinde üretilen araçlar Türkiye’nin çeşitli illerindeki deneyim merkezlerine gönderiliyor. Teslimat sırası gelen talihliler deneyim merkezlerine davet ediliyor önce yetkililerce aracın donanımları ve kullanımı hakkında bilgilendiriliyor sonra kullanıcılara test sürüşü yaptırılıyor ardından da full batarya ile Togg’un teslimatı gerçekleştiriliyor. Plaka ve ruhsat işlemleri daha önce yapıldığı için Togg’u teslim almak yalnızca 30 dakika sürüyor. Togg deneyim merkezlerinden araçlarını teslim alan kullanıcılar büyük bir mutluluk ve gururla yollara çıkıyor. O kullanıcılardan biri olan 2721 sıra numaralı Reşit Uçar şunları söyledi:
HİÇBİR SORUN YAŞAMADIM
"Çekilişe katıldım ve Togg almaya hak kazandım. Sonra bir miktar kaparo bedeli yatırdım. Teslimat sıram gelince de geri kalan ödemeyi yaptım. Araç plakalandırması ve ruhsatlandırılması için vekalet verdim. Ruhsat ve plaka işlemleri ödemeyi yaptıktan sonraki iki gün içinde halledildi. Satış için bir vekalet verdik. Bizim adımıza tüm işlemler yapıldı. Hiçbir sorun yaşamadım."