30 dakikada teslimat sevinci

Türkiye'nin otomobili Togg'da teslimatlar tam gaz devam ediyor. Gemlik tesislerinde üretilen araçlar Türkiye’nin çeşitli illerindeki deneyim merkezlerine gönderiliyor. Teslimat sırası gelen talihliler deneyim merkezlerine davet ediliyor önce yetkililerce aracın donanımları ve kullanımı hakkında bilgilendiriliyor sonra kullanıcılara test sürüşü yaptırılıyor ardından da full batarya ile Togg’un teslimatı gerçekleştiriliyor. Plaka ve ruhsat işlemleri daha önce yapıldığı için Togg’u teslim almak yalnızca 30 dakika sürüyor. Togg deneyim merkezlerinden araçlarını teslim alan kullanıcılar büyük bir mutluluk ve gururla yollara çıkıyor. O kullanıcılardan biri olan 2721 sıra numaralı Reşit Uçar şunları söyledi: