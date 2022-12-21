Ekonomi 30 gün sonra yürürlüğe girecek Bazı bisiklet aksamlarının ithalatında gözetim uygulaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

30 gün sonra yürürlüğe girecek: Bazı bisiklet aksamlarının ithalatında gözetim uygulaması

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı bisiklet aksam ve ekipmanlarının ithalatında gözetim uygulaması yürütülecek.

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Haber Merkezi AA
30 gün sonra yürürlüğe girecek: Bazı bisiklet aksamlarının ithalatında gözetim uygulaması
Foto/arşiv

Tebliğle, aralarında el pompaları, aydınlatma ve gözle görülebilen işaret cihazları, jantlar, seleler ve pedalların da bulunduğu bazı bisiklet aksam ve ekipmanlarının ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, tebliğde kilogram başına dolar cinsinden tespit edilen gümrük kıymetinin altında birim kıymeti olan eşyaların ithalatında gözetim uygulamasına gidilecek.

Belirtilen eşyalar ancak İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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