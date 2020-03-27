30 Haziran’a kadar kalabilecek: Misafir araçlara korona uzatması

Ticaret Bakanlığı, Türkiye gümrük bölgesinde bulunan ticari ve şahıs kullanımına özel yabancı plakalı kara taşıtlarının bulunuş sürelerine ilişkin son gelişmeler ışığında değişikliğe gitti. Konuyla ilgili bir genelge yayınlayan bakanlık, Türkiye’de araçlarıyla bulunan ve 1 Şubat 2020’den sonra çıkış süreleri dolan vatandaşların izinlerinin 30 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu. Koronovirüs öncesi düzenlemede şahıs üzerine kayıtlı araçların Türkiye’de 730 gün kalma hakkı bulunuyordu.Koronavirüs salgının neden olduğu olağanüstü durum dikkate alınarak bu süre yukarı çekilmiş oldu.

BU İŞLEMLER YAPILMALI

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, bu izinden faydalanmak isteyen vatandaşların yapmaları gerekenler konusunda şu bilgiyi verdi:

“Araçlarıyla yurt dışından gelen vatandaşlarımızın Türkiye`deki trafik denetimlerinde sorun yaşamamaları için izin sürelerini en kısa zamanda uzatmaları gerekmektedir. En yakın gümrük müdürlüklerine, araç sigorta evrakları (Araç sigorta evraklarının 30 Haziran 2020 tarihine uzatıldığına dair belge ) yaşadıkları ülkeye ait ikamet izin belgeleri (yurt dışında oturma müsaadesi) ile pasaport fotokopileri ve araç ruhslatları ile başvurarak araçlarıyla Türkiye’de bulunma sürelerini uzatabilirler. “

ŞİRKET ARAÇLARININ SÜRESİ UZATILMIŞTI

Temmuz 2019 yılında şirket adına kayıtlı araçların Türkiye’de kalış sürelerini düzenleyen Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde değişikliğe gidilmişti. O dönem yapılan düzenlemeye göre, yurt dışında yaşayan vatandaşlar tarafından Türkiye’ye getirilen ve şirket adına kayıtlı araçlara (otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlere) verilen 30 günlük süre 90 güne çıkartılmıştı.