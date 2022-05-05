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Ekonomi 300 bin konut daha dönüşecek 10 yılda 1 milyon 709 bin yapı yenilendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

300 bin konut daha dönüşecek: 10 yılda 1 milyon 709 bin yapı yenilendi

10 yıl önce kentsel dönüşüme başlayan Türkiye’nin birçok noktasında riskli yapılar tek tek yenileniyor. Dönüşümün toplam bedeli ise şu ana kadar 21 milyar lira oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yıl sonuna kadar 300 bin konut daha dönüştürülecek.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
300 bin konut daha dönüşecek: 10 yılda 1 milyon 709 bin yapı yenilendi
Riskli yapı maliklerine bugüne kadar 4 milyar 973 milyon kira ve faiz desteği sağlanırken, alansal bazda yürütülen proje ve inşaat faaliyetleri için de 12 milyar 88 milyon lira verildi. Söz konusu tüm kentsel dönüşüm faaliyetleri için Bakanlık tarafından ilgili belediye başkanlıkları, TOKİ, diğer paydaşlar ve vatandaşlara toplamda yaklaşık 21 milyar lira kaynak sağlandı.

Kentsel dönüşümde 10 yılı geride bırakan Türkiye, büyük bir başarıya imza attı. Riskli alanlar, yeni yerleşim olanları olarak belirlenen rezerv yapı alanları ile tespit edilen riskli yapılar üzerinde kentsel dönüşüm çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Çalışmalarda 10. yıl geride kalırken bu süreçte, riskli alanlar ile yeni yerleşim yerlerini içine alan toplam 1 milyon 709 bin bağımsız birimde tespit, tahliye, yıkım, uzlaşma ve yenileme faaliyetine başlandı.

İSTANBUL’DA ÇALIŞMALAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR

  • Hâlihazırda birçok noktada kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. İstanbul Kadıköy’de 16 bin 150, Esenler’de 60 bin, Üsküdar’daki Ferah, Küplüce, Kandilli, Kirazlıtepe Mahallelerinde toplam 8 bin 810, Güngören Tozkoparan’da 2 bin 100, Kâğıthane’deki Talatpaşa ve Yahya Kemal Mahallelerinde bin 45, Kartal’da 955, Zeytinburnu’nda bin 320 ve Gaziosmanpaşa’da 6 bin 100 konut ve ticari bağımsız birimin yapımı devam ediyor.

ANKARA'DA 11 BİN 600 KONUT İNŞAATI VAR

Ayrıca, İzmir Bayraklı’da bin 400, Karabağlar’da bin 600 konutun inşası ile birlikte deprem sonrasında 5 bin 500 konutun inşasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ankara’da ise Mamak’ta 10 bin 200; Altındağ’da bin, Elmadağ’da 400 olmak üzere 11 bin 600 konuta yönelik çalışmalar devam ediyor. 81 ilin neredeyse çoğunda çalışmalar sürerken, yıl sonuna kadar yaklaşık 300 bin konutun yenilenmesi hedefleniyor.

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