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31 Ağustos döviz fiyatları: Doların fiyatı ne kadar oldu euro kaç liradan satılıyor?

Dolar haftaya nasıl başladı?

Yeni haftanın ilk gününde döviz piyasalarında ilk rakamlarda belli oldu. 31 Ağustos'a dolar/TL yükselişle başladı. Yatırımcılar ise doların fiyatının ne kadar olduğunu, kaç liradan satıldığını merak etmeye başladı. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Geçen hafta en düşük 7,2810, en yüksek 7,4174 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 7,3337'den tamamladı.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,3390'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 8,7360'tan, sterlin/TL yatay bir seyirle 9,7810'dan satılıyor.

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DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Dolar endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 92,4 seviyelerinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi cuma gününü analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19'un üzerinde kapatırken, şu dakikalarda sınırlı düşüşle 1,1910 seviyesinde dengelendi.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Analistler, bugün yurt içinde 2. çeyrek GSYH, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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