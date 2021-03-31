31 Mart altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL'den satılıyor?

Bugün altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları üzerindeki hareketler bugün de vatandaşların gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen verilere göre; altının gram fiyatı 449 TL olarak kaydedildi. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar sarı metalin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor. Bu noktada "31 Mart bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı.