324 yerel tohum gen bankasında

"Yerel çeşitlere karşı değiliz! Tam tersi onlar bizim hazinemiz" sloganıyla toplumun her kesimine yerel çeşitlerin önemi ve biyo-kaçakçılığın engellenmesi konusunda eğitim veriliyor.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), 2016 yılından itibaren Tohumun İzinde Projesi'ni yürütüyor. Proje ile ülkemizin gen kaynaklarının ve yerel çeşitlerinin toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesi konusunda mevzuatın iyileştirilmesi için öneriler getirilmesi, toplama, muhafaza ve değerlendirme çalışmalarının desteklenmesi ve biyokaçakçılık konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

BİYO-KAÇAKÇILIK ENGELLENİYOR

"Yerel çeşitlere karşı değiliz! Tam tersi onlar bizim hazinemiz" sloganıyla toplumun her kesimine yerel çeşitlerin önemi ve biyo-kaçakçılığın engellenmesi konusunda eğitim veriliyor. Yerel çeşitlerin önemi ile biyo-kaçakçılıkla ilgili farkındalık oluşturuluyor. Yerel çeşitlerin ıslah amaçlı kullanılmasıyla, verimli ve kaliteli tohumlar üretiliyor. Bununla birlikte proje kapsamında 81 ilde yerel çeşit tohum toplama çalışması sürüyor. Yapılan çalışma sonucunda buğday, arpa, bakla, mısır, domates, ayçiçeği, hıyar, nohut, patlıcan, karpuz, kavun, pancar, kabak, maydanoz, fasulye, enginar, bezelye, börülce, lahana, bamya, dereotu, tütün, tere, turp, marul, acur, roka, sumak, zahter, kimyon, kişniş ve kekik çeşitlerinden 324 tohum toplandı.