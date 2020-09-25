Yeni istihdam paketini TBMM’ye sunduklarını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Pakette esnek çalışma olacak. Uzaktan çalışma hayatın bir gerçeği. Devletin üzerindeki yük de işverenin üzerindeki yük de arttı. İşveren işçi almak istemiyor bu maliyetlerle. Biz de kısa çalışma gelsin diyoruz. Gençler, kadınlar yarım çalışmak istiyor” diye konuştu.

2.3 MİLYON ÇALIŞAN KISA ÇALIŞMADAN ÇIKTI

Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal destek programının devam ettiğini belirten Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı programının artarak sürdüğünü söyledi. Kısa çalışma ödeneğinden çok büyük bir oranda vazgeçildiğini anlatan Selçuk, şunları kaydetti: “Bugün itibariyle 2 milyon 293 bin çalışan için kısa çalışma uzatma talebinde bulunulmamıştır. Bu kişiler 1 Ağustos tarihi itibariyle yürürlüğe giren normalleşme desteğinden faydalanabilecek. Normalleşme desteğine henüz tam geçmeyen ulaştırma ve turizm sektörleri. İhtiyaç olursa kısa çalışma ve fesih kısıtı uzatılır. Ekim’de Meclis açılıyor, ihtiyaca binaen yeni yasa taslağı hazırlanır. Şu anda öngörmüyoruz ama aralık ayına kadar uzatma Cumhurbaşkanı uhdesinde. İşten çıkarma yasağına rağmen çıkaranların oranı çok yüksek değil. Biz bu düzenlemeyle hem işçi hem işvereni koruduk.”

Zehra Zümrüt Selçuk

DÜZENLEMELER DEVAM EDECEK

Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlardan prim günü eksik yatanlar konusunda Selçuk, “Kısa çalışma ödeneğini üç ay planlamıştık, büyük sorun olmamıştı. Borçlanma konusuna sonra bakacağız. Kaç ay süreceğini anlayalım. Ek işler, belli bir yaş sonrası için sorun olmaz. Aralık ayına kadar netleşmez. Bununla beraber kısa çalışmada işsizlik ödeneğinden mahsuplaşmayacağız, işsizlik ödeneğinden düşmeyecek” diye konuştu. Prim borçlarına yapılandırma talepleri konusunda ise Bakan Selçuk, “Prim yeniden yapılandırmaya dair talep var ama henüz konuşmadık. Beraber karar vereceğiz” dedi.

34,7 milyar TL koruma kalkanı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında toplam 34 milyar 877 milyon 778 bin lira destek verdiklerini söyledi. Selçuk, doğum yardımı uygulaması kapsamında da bugün 83 bin anneye 36,7 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı. Bugüne kadar 4,7 milyon anneye 2,5 milyar TL yardım yapıldı.

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