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Ekonomi

358 milyon lira hesaplarda: 23 bin 468 çiftçi için tanımlandı

İl Tarım Müdürlüğü, 2022 üretim yılı Mazot ve Gübre Desteği (MGD) çerçevesinde 23 bin 486 çiftçinin hesaplarına 358 Milyon 211 Bin 771 lira destekleme tutarı tanımlandığını açıkladı.

10:25 . 28/02/2023 Salı
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Çiftçiye destek

Çiftçiye destek

Çiftçilerin mazot ve gübre ödemeleri için kullanabilecekleri MGD ödemeleri sisteme kayıtlı olan 23 bin 468 çiftçinin hesaplarına yatırıldı. İl Tarım Müdürlüğü toplamda 358 Milyon 211 Bin 771 Türk Lirası destekleme tutarı ödeneceğini açıkladı. 24 Şubat tarihi itibariyle hesaplara tanımlanan destek, yalnızca mazot ve gübre alımında kullanılabilecek.
Tanımlanan destek için son kullanılma gibi bir tarih söz konusu olmadığı belirtilirken, Mazot ve gübre alımında bayiler tarafından herhangi bir komisyon kesilmeyeceği söylendi. Desteklemeden yararlanmak için çiftçilerin, belirlenen süre içerisinde üretim yılına ait Çitçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını yaptırmaları ve tarımsal üretimde bulundukları arazi ve ürün beyanlarını bildirmeleri gerekmektedir. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli çerçevesinde desteklenen arpa, buğday, çavdar, yulaf, tritikale, aspir, kanola, kuru fasulye, mercimek, nohut, kuru soğan, yaş çay, zeytin, kütlü pamuk, çeltik, patates, soya, yağlık ayçiçeği, yem bitkileri, dane mısır ve fındık gibi ürünlere MGD ödemesi yapılmaktadır. Geçen yıla göre yüzde 137 ile yüzde 375 oranları arasında artış oldu
İl Tarım Müdürlüğü 2021 üretim yılı için 24 bin 358 çiftçinin hesaplarına 120 Milyon 806 Bin Lira Mazot Gübre Desteği ödemesi gerçekleştirmişti. Bu üretim yılında geçen yıla göre destekleme fiyatlarında ürünler arasında yüzde 137 ile yüzde 375 oranları arasında değişen artış sağlandı. Yem bitkilerinde geçen sene toplam 27 lira ödeme yapılırken bu rakam 115 liraya yükseltilerek yüzde 326’lık bir artış sağlandı. Buğday, arpa ve çavdar gibi ürünlerde ise geçen sene toplam 42 lira olan ödeme 121 liraya yükseltilerek yüzde 188 oranında artış gerçekleştirildi.

Kredi borcu olan çiftçiye müjde: Açıklama Ziraat Bankası’ndan geldi
Kredi borcu olan çiftçiye müjde: Açıklama Ziraat Bankası’ndan geldi

Depremzede çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan kredi borçlarına ilişin açıklama geldi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören illerdeki tarımsal üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçları ertelendi. Bu kapsamdaki kredilerle ilgili olarak, hasar tespit komisyonu karar tarihinden müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak. Peki Ziraat Bankası çiftçi kredileri ne kadar, kaç yıl ertelendi? Ertelenen çiftçi kredilerine faiz uygulanacak mı? Ziraat Bankası çiftçi kredi ertelemeleri hangi tarihi kapsıyor? Tüm detaylar haberimizde.


#çiftçiye destek
#İl Tarım Müdürlüğü
#çiftçi
#hesap
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358 milyon lira hesaplarda: 23 bin 468 çiftçi için tanımlandı
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