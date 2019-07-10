4 milyon dolarlık yatırıma dönüştü

Sosyal medya platformları arasındaki rekabet her geçen gün kızışıyor. Türk girişimci ve mühendislerin geliştirdiği yüzde 100 yerli ürün ‘yazbee’ uygulaması dördüncü yılında 4 milyon doların üzerinde yatırıma ulaştı. 2020 yıl sonuna kadar 30 milyon kullanıcıya ulaşmayı amaçlayan platformun, büyüme hedefleri doğrultusunda hukuk, yazılım, veri analistleri başta olmak üzere toplamda 500 nitelikli insana iş sağlama potansiyeli taşıdığı belirtiliyor. Türkiye’de sosyal medyanın yoğun kullanımı ve kullanıcı sayısının yüksekliğinin kendilerini 2016 yılında Mobifin A.Ş. isimli şirketi kurmaya ittiğini anlatan Yazbee platformu kurucu başkanı Arif Ünver, firmalarını sadece sosyal medya uygulaması oluşturmak için kurduklarını aktardı.

Arif Ünver

GLOBAL MARKA OLMA YOLUNDA

Bu tip projelere salt yazılım olarak bakmanın çok doğru olmadığını savunan Ünver, “3 yılı geride bıraktık, 4’üncü yılın içindeyiz. Bu süre zarfında 1 lira bile gelir elde etmeden sadece yatırım harcaması yaptık. Şu ana kadar geçtiğimiz zaman dilimi kurlarını baz aldığımızda 3,5-4 milyon doların üzerinde bir yatırımımız oldu” bilgisini paylaştı. Şirket olarak, “yazbee” adlı yeni nesil sosyal medya platformunu yayına aldıklarını ifade eden Ünver, şunları kaydetti: “Uygulama App Store, Google Play ve web tarafında eş anlı canlı yayında olup ilk etapta ülkemiz de ardından yakın coğrafya ve en nihayetinde global bir marka olma hedefiyle ortaya çıktı.”

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500 NİTELİKLİ KİŞİYE İSTİHDAM POTANSİYELİ

Hayata geçirdikleri projenin kuruluş tarihinden bu güne kadar 50’nin üzerinde Türk mühendisinin emek verdiğini anlatan Ünver, “Bu süreçte bir okul vazifesi de gördük, projemizde yetişip çok farklı yerlere sıçrayanlar oldu, maalesef kimisi de yurt dışını tercih etti” ifadelerini kullandı. Google, Facebook vb. firmalarda ortalama personel çalışma sürelerinin 1,5 yılı aşmadığına işaret eden Ünver, “Son durumda ortalama tüm yapı için 10-15 kişi hizmet veriyor, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda, hukuk, yazılım, veri analistleri başta olmak üzere toplamda 500 nitelikli insana iş sağlama potansiyeline sahibiz. Teveccüh arttıkça büyüyecek bir yapı” diye konuştu. Ünver, çalışmanın kullanıcılara sunduğu seçenekler ile alternatif sosyal medya platformlarında var olmayan farklı özellikleriyle öne çıktığını söyledi.

HEDEF 30 MİLYON KULLANICI

Yazbee sunucu altyapısının Turkcell Gebze veri merkezinde yer aldığını dile getiren Ünver, şunları kaydetti: “İhtiyaca göre tüm Türkiye’ye hizmet verecek güçlü bir altyapıya sahibiz.” Uygulamanın hızlı bir şekilde Türkiye’de kabul göreceğine inandıklarını ifade eden Ünver, “Ülkemizde twitter ve instagram kullanıcılarına hitap eden yapısıyla 30 milyon civarı kullanıcı hedefimiz var. Bu sayıya 2020 sonuna kadar ulaşacağımızı öngörmekteyiz” değerlendirmesinde bulundu.

DECACORN STARTUP ADAYI

Ünver, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Alternatif sosyal medya platformlarının piyasa değerlerine baktığımız zaman, yazbee çok kuvvetle ihtimal ülkemizin ilk unicorn startupı (1 milyar dolarlık şirket) hatta ve hatta süreç doğru yönetildiği takdirde decacorn startupı (10 milyar dolarlık şirket) olmaya en yakın adaylardan birisi.”

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YÜKSEK KATMA DEĞERLİ UYGULAMA

Yazbee uygulaması kurucu Başkanı Arif Ünver, Türkiye’de geleneksel ticaretin önüne geçen, katma değeri yüksek bir alana yatırım yaptıkları için gurur duyduklarını bildirdi. Ünver, konuşmasını şöyle sürdürdü: “3-4 yıl sonra arzu ettiğimiz hedeflere ulaştığımızda; örnek bir halka arz ile borsaya kote olup, uygulamanın büyümesinden tüm toplumun pay almasını istiyoruz. Kullanıcılarımızın her açıdan kazanmasını ve ülkemize fayda sağlamasını hedefliyoruz.”

YAZBEE

Yazbee kurucu Başkanı Arif Ünver, oluşturdukları platformun sosyal medyanın başlangıç noktası olan kişi takibine ek olarak, konu takip edebilme özelliği bulunduğunu söyledi. Ünver ayrıca, beğenmeme seçeneği de sağladıklarına işaret ederek, kullanıcısına alanda konfor devri başlattığını ifade etti.