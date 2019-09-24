Ekonomi 4 yılda 4 ton atık kazandırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

4 yılda 4 ton atık kazandırdı

Dört yıldır Türkiye’nin kıyılarını temizleyen Aras Kargo, 2019’un dördüncü kıyı temizliği faaliyetini İzmir Çeşme Deliklikoy’da gerçekleştirdi. Gün boyu toplamda 230 kilogram atık toplayan gönüllüler, 2016'dan bu yana toplamda dört tona yakın atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Atık toplaması yapan şirket çalışanları
Atık toplaması yapan şirket çalışanları

Çevreyi koruma ve daha yaşanılabilir bir dünya hedefiyle Türkiye’nin kıyılarını temizleyen Aras Kargo, gelecek kuşaklara daha temiz bir dünya bırakmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bilinçle yola çıkan şirket, gönüllü çalışanlarının katılımıyla oluşturduğu ‘Doğa Dostu Araslar’ platformuyla ve TURMEPA (Deniz Temiz Derneği) iş birliğiyle 2016’dan bu yana Türkiye’nin kıyılarını atıklardan temizliyor. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın’ın ev sahipliğinde bu yılın dördüncü kıyı temizleme faaliyeti İzmir Çeşme Deliklikoy’da gerçekleştirildi.

Utku Ayyarkın

230 KG ATIK TOPLANDI

Tüm dünyanın aynı amaçla kutladığı 'Uluslararası Kıyı ve Deniz Temizliği Günü'nde, Doğa Dostu Araslar öncülüğünde 230 kilogram atık toplandı. Böylelikle 4 yılda kıyılar 4 tona yakın atıktan temizlenmiş oldu. Deliklikoy’da; 11 kilogram kağıt, 104,5 kilogram plastik, 50 kilogram metal, 64,5 kilogram cam atık ve 5 bin 200 sigara izmariti olmak üzere toplam 230 kilogram atık toplandı. 11 kg kağıtla 275 litre su kurtarıldı, 50 kilogramlık metalle 65 kilogramlık hammadde ve 67 kilogramlık camla 6,7 litre petrol hammaddesi geri dönüşümü sağlandı.

500 AİLEDEN KATILIM

Etkinlikte konuşan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, şunları söyledi: “Şimdiye kadar 500’den fazla çalışanımızın ve ailelerinin gönüllü katılımıyla Kınalıada, Büyükada, Burgazada, Samsun Atakent ve Tekkeköy, İzmir, Fethiye, Trabzon, Van Gölü, Bodrum, Adana Baraj Gölü ve Bursa Dağyenice Gölet alanı kıyılarını temizledik.”

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DOĞAYA ARMAĞAN

Kıyı temizliği etkinliğinin yanı sıra çevre konusunda önemli projeler de hayata geçiren şirket, karbon ayak izini azaltabilmek için 2011’de Türkiye’nin en büyük yüzdeyüz elektrikli ticari araç filosunu kurdu. Bu sayede, sekiz yılda 18 bin yeni ağacın çevreye getireceği faydaya denk düşen bir kazanım elde edildi. Firma, ağaçlandırma çalışmalarıyla da 140 binden fazla ağacı doğaya kazandırdı.

  • HER YIL DENİZE 8 MİLYON TON ATIK ATILIYOR
  • Kıyıların ve denizlerin kirletilmesine dikkat çeken Ayyarkın, “Bu konunun ciddiyeti yayınlanan raporlarda da açık bir şekilde görülüyor. TURMEPA’nın paylaştığı verilere göre; okyanusların yüzeyindeki plastiklerin kapladığı toplam alanın Türkiye’nin yüzölçümünden daha büyük olduğu belirtiliyor. Her yıl denizlere 8 milyon ton plastik atılıyor” diye konuştu.

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