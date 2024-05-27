4.4 milyarlık vize ücreti Türkiye'de kalacak

Genel kurulda vize ücretlerinin yurt içinde kalmasını sağlayacak olan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Yasası ele alınacak. Yasanın kabulüyle birlikte 58 ülkede 12 aracı firmaya ödenen 4,4 milyar liralık kaynak Dışişleri Bakanlığı'nda kalacak. Bu kaynağın 1,1 milyarı Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na aktarılacak.
KRİPTO VARLIK KOMİSYONDA
Perşembe günü ise kripto varlıklar düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'na geliyor. Teklifle, Türkiye'deki kripto varlıklar üzerinde usulsüzlük ve vurgunculuk yapılmasının önüne geçilecek. Kripto varlığı zimmetine geçirenlere 14 yıldan 20 yıla kadar ağır cezalar getiriliyor.
ULAŞTIRMA TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR
Yine aynı gün ulaştırma faaliyetleri torba teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Hava meydanları, denizlerdeki kılavuzluk ve römorkörcülük, seyrüsefer hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri de kapsayan teklifin, bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.