Ekonomi 45 ilde 93 bin kişi evlerine kavuştu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

45 ilde 93 bin kişi evlerine kavuştu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim'de 5’inci etap kura tarihleri belli oldu. Dün başlayan kura çekimleri, 13 Ocak 2023’e kadar devam edecek. Bugüne kadar yapılan kura çekimleriyle 45 ilde 93 bin 392 konutun hak sahipleri belirlendi.

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Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
45 ilde 93 bin kişi evlerine kavuştu
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim'de 5’inci etap kura tarihleri belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 5’inci etap kura çekilişlerinin Yozgat ve Rize illerinde başladığını duyurdu. 13 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek olan 5’inci etap kura çekilişlerine göre, toplamda 12 ilde 44 bin 303 konut için kuralar gerçekleştirilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı 5’inci etap ile devam etti.

12 İLDE DAHA HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK

Dün Yozgat ve Rize illerinde başlayan kura heyecanı, toplamda 12 ilde 13 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek. Dün ve bugün Yozgat'ta 1.882 konut için kura çekimi yapıldı. Dün ayrıca Rize'de 1.100 konutun kurası çekildi. Kuraların yapılacağı diğer şehir ve konut sayıları şöyle: Bugün Artvin'de 500 konut, yarın Kırıkkale'de 919, 23 Aralık'ta Kırşehir'de 1.139, 23-24 Aralık'ta Trabzon'da 2 bin 550, 24-25 Aralık'ta Nevşehir'de 1.731 konutun kura çekilişi tamamlanacak. Ocak ayında ise; 2-12 Ocak 2023'te Ankara'da 18 bin 450 konut, 2-5 Ocak’ta Hatay'da 5 bin 25 konut, 6 Ocak'ta Osmaniye'de bin 550, 7-8 Ocak’ta Kahramanmaraş'ta 3 bin 101, 10-13 Ocak’ta da Adana'da 6 bin 356 konut çekilişiyle hak sahipleri belirlenecek.

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