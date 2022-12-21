45 ilde 93 bin kişi evlerine kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 5’inci etap kura çekilişlerinin Yozgat ve Rize illerinde başladığını duyurdu. 13 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek olan 5’inci etap kura çekilişlerine göre, toplamda 12 ilde 44 bin 303 konut için kuralar gerçekleştirilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı 5’inci etap ile devam etti.

12 İLDE DAHA HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK

Dün Yozgat ve Rize illerinde başlayan kura heyecanı, toplamda 12 ilde 13 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek. Dün ve bugün Yozgat'ta 1.882 konut için kura çekimi yapıldı. Dün ayrıca Rize'de 1.100 konutun kurası çekildi. Kuraların yapılacağı diğer şehir ve konut sayıları şöyle: Bugün Artvin'de 500 konut, yarın Kırıkkale'de 919, 23 Aralık'ta Kırşehir'de 1.139, 23-24 Aralık'ta Trabzon'da 2 bin 550, 24-25 Aralık'ta Nevşehir'de 1.731 konutun kura çekilişi tamamlanacak. Ocak ayında ise; 2-12 Ocak 2023'te Ankara'da 18 bin 450 konut, 2-5 Ocak’ta Hatay'da 5 bin 25 konut, 6 Ocak'ta Osmaniye'de bin 550, 7-8 Ocak’ta Kahramanmaraş'ta 3 bin 101, 10-13 Ocak’ta da Adana'da 6 bin 356 konut çekilişiyle hak sahipleri belirlenecek.

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