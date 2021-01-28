Ekonomi 495 firmaya fahiş fiyat cezası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

495 firmaya fahiş fiyat cezası

495 firmaya fahiş fiyat cezası

Ticaret Bakanlığı, 81 ildeki market, pazar yeri ve hallerde son bir haftada 1674 işletmede 22 bin 535 ürüne fahiş fiyat denetimi yaptı. Denetimlerde 120 firmaya 3.5 milyon lira para cezası kesildiği öğrenildi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar 495 firmaya, 15 milyon 480 bin lira ceza kesti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahiş fiyat artışları ile stokçuluk eylemlerinin yakından takibi amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda denetimler aralıksız şekilde devam ediliyor.
Fahiş fiyat artışları ile stokçuluk eylemlerinin yakından takibi amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda denetimler aralıksız şekilde devam ediliyor.

Başta gıda ve temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakından takip ediliyor. Fahiş fiyat artışları ile stokçuluk eylemlerinin yakından takibi amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda denetimler aralıksız şekilde devam ediliyor.

STOKÇUYA YAKIN TAKİP

  • Ticaret Bakanlığı 81 ilde market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler gerçekleştirirken, son bir haftada 1674 işletme bazında, 22 bin 535 ürün incelendi. Firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin 911 liradan 100 bin 910 liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu belirlenenlere ise 54 bin 555 liradan 545 bin 550 liraya varan para cezası yaptırımı uygulanacak.

495 firmaya 15,5 milyon lira ceza

Kurul tarafından bugüne kadar 3 bin 386 dosya karara bağlanarak, gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 495 firmaya toplam 15 milyon 480 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Yapılan denetimler sonucu en çok sebze meyve ile ayçiçeği yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edildi.

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