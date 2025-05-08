5 yıldızlı kazanç

Galatasaray’ın çok yakın olduğu 25’inci şampiyonluğu elde etmesi durumunda; forma, aksesuar ve hediyelik ürünlerinin tümü 5 yıldızlı olanlarla değiştirilecek. Kulübün şampiyonluğu yanında 5 yıldız sevincini yaşayan taraftarların yenilenen ürünlere akın etmesi bekleniyor. UEFA’nın raporuna göre, Galatasaray geçen sene, forma ve lisanslı eşya satışından 85 milyon avro gelir etti. Galatasaraylı yetkililere göre, bu seneye yönelik 95 milyon avroluk gelir hedefinin yukarı yönlü revize edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.





EN AZ 6,4 MİLYON KİŞİ ALIŞVERİŞ YAPACAK

Mağazacılık cirosunda 9.’uncu sırada yer alan sarı kırmızılı kulüp, sezon sonunda 4 milyon 800 bin adetlik ürün satışı hedefliyor. 2021-2022 sezonundaki 1,5 milyon adetlik rakam, 3’e katlanmış olacak. Geçen sezon 5,1 milyon ziyaretçi ağırlayan GS Store’lardan bu sezon sonunda 6,4 kişi fiziki olarak ya da online alışveriş yapmış olacak. Hal böyle olunca, 2025 yılı tişört, eşofman, atkı, bere, ayakkabı, kupa gibi onlarca çeşit üründen ciddi anlamda kazanç sağlayacak.





1 MİLYON FORMA HEDEFİNİ AŞAR REKOR KIRARIZ

Kulübün en önemli sembollerinden resmi formalar için de rekor beklentisi hakim. Zira Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezon başındaki açıklamasında yıl içerisinde 1 milyon adet forma satışı hedeflediklerini söylemişti. Kulüp yetkilileri ise ilk 4 ayda 690 bini bulan tişört satışlarının 5 yıldız sevinciyle beraber 1 milyon sınırını rahatça geçeceğini dile getirdi. Kulüp açıklamasında 2021-2022 sezonundaki ürün çeşidi ve buna bağlı satılan adette bugün itibarıyla 3 katına çıkıldığı hatırlatıldı.





GS STORE SAYISI 105’İ GEÇECEK

Futbol ekonomisi bugün sadece formadan da ibaret değil. Yetişkin, çocuk ve hatta bebek taraftar ürünleri bile satılıyor. Bunun yanında; ayakkabı, bardak, magnet gibi onlarca çeşit farklı eşya da kulüp gelirlerini artırmak için mağazalardaki yerini alıyor. Bu hareketliliğe bağlı olarak GS’ın mağaza sayısının bu ayın sonunda 105’i geçmesi bekleniyor.





Galatasaray Yönetimi, store mağazalarında şampiyonluk öncesi ‘5’inci yıldız geliyor’ t-shirtlerinin satışına başladı.

TEKSTİL PİYASASI HAREKETLENDI

Galatasaray’ın resmi sponsorluk ve ürün satışı gelirleri yanında tekstil piyasasının da hareketlenmesi bekleniyor. Merter, Bayrampaşa ve Güngören’deki tekstil atölyelerinde 5 yıldız mesaisi şimdiden başladı. Şampiyonluğun ilanı sonrası lisanslı ürünler yanında birçok giyim markasının üreteceği sarı kırmızı formalara da ciddi talep olacak. Özellikle bayrak üreticilerinin üretimde gaza basması bekleniyor.



