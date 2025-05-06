Yeni yıldız hazırlıkları

Süper Lig’de 25. şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray’da teknik heyet kalan 4 hafta için 'Konsantrasyon'u üst seviyede tutmaya çalışırken, yönetim '5 yıldızlı' yeni ürün yapımına ve şampiyonluk kutlama hazırlıklarına başladı.
Süper Lig’de 25. şampiyonluğuna çok yaklaşan Galatasaray, formasına 5. yıldızı takmak için geri sayıma geçti. Yönetim ve teknik heyet ise arasında görev paylaşımı yaptı. Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, futbolcuları saha içerisine odaklamaya çalışıyor. Konsantrasyonun bozulmasını istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, galibiyet serisini devam ettirmenin planlarını yapıyor. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi ise saha dışı her konuyla ilgileniyor. Öncelik ise yeni sezon formalarına verildi. 4 yıldız olarak üretilen gelecek sezonun formalarına 5. yıldız eklenecek. Sarıkırmızılılar, 4 yıldızın üstüne 5. yıldızı konduracak.
KUTLAMALAR YENİKAPI’DA
Mağazacılık tarafı da uzun zamandır ekstra mesai yapıyor. GS Store’larda satışa çıkartmak için 5. yıldıza özel bayraklar, tişörtler ve benzeri ürünler için hazırlanılıyor. En büyük hazırlık ise şampiyonluk kutlamaları için yapılıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, şampiyonluk kutlamasını Yenikapı Meydanı’nda kutlamayı planlıyor. İstanbul Valiliği ile gerekli izinler için görüşmeye hazırlanan yönetim, kutlama programını hazırladı. Galatasaray Lisesi’nden kalkacak üstü açık otobüsle şehir turu planlayan sarı-kırmızılı kulüp, ardından Yenikapı’da coşkulu bir kutlama planlıyor.