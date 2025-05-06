Yeni yıldız hazırlıkları

Süper Lig’de 25. şampiyonluğuna çok yaklaşan Galatasaray, formasına 5. yıldızı takmak için geri sayıma geçti. Yönetim ve teknik heyet ise arasında görev paylaşımı yaptı. Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, futbolcuları saha içerisine odaklamaya çalışıyor. Konsantrasyonun bozulmasını istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, galibiyet serisini devam ettirmenin planlarını yapıyor. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi ise saha dışı her konuyla ilgileniyor. Öncelik ise yeni sezon formalarına verildi. 4 yıldız olarak üretilen gelecek sezonun formalarına 5. yıldız eklenecek. Sarıkırmızılılar, 4 yıldızın üstüne 5. yıldızı konduracak.