50 bin liralık güvercinlerine gözü gibi bakıyor

Şırnaklı Rahmi Yetik, bir dönem Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in de beslediği 'Miro' cinsi güvercinlere gözü gibi bakıyor. Çifti 50 bin liraya alıcı bulan güvercinlerin bakımlarını özenle yapıp, yakından ilgilenen Yetik, hayvanlarını 9 Mart'ta yapılacak kentte ilk kez düzenlenecek festivale hazırlıyor.

DHA Şırnak'ta 20 yıldır güvercin besleyen Rahmi Yetik, 50 bin liraya alıcı bulan 'Miro' cinsi 28 güvercinine gözü gibi bakıyor.

'ÇOCUĞUMUZA YEDİRMEDİĞİMİZİ BU KUŞLARA YEDİRİYORUZ'

Şırnak'ta düzenlenecek Güzeller Güzeli Görseli Festivali'ne Türkiye'den birçok güvercinseverin katılacağını anlatan Rahmi Yetik, 81 ilden gelecek katılımcıların güvercinlerini sergileyip, satışını sağlayabileceğini söyledi.

DHA Rahmi Yetik, bakımlarını yapıp, yakından ilgilendiği güvercinlerini Mart ayında kentte ilk kez düzenlenecek festivale hazırlıyor.

20 yıldır hobi amaçlı 'Miro' cinsi güvercinleri beslediğini ifade eden Yetik, "Bu kuşları Irak'tan getiriyorlar. Musul kuşu da deniliyor. Bu ırkı daha önce sadece Saddam Hüseyin besliyordu. Ama şu anda Türkiye'nin her yerinde besleniyor. Bu ırkın yağlı, parlak olması gerekiyor. Bu kuşun ırkı ile oynadılar. Değişik türler çıkardılar. Ama ben halen saf kan besliyorum. Saf kan 'Miro' dışında kuşlarla ilgilenmiyorum. Merak etmiyorum. 20 yıldır bu ırk kuş sadece bende var. Çocuğumuza yedirmediğimizi bu kuşlara yediriyoruz. Gerçekten çok zor şartlar altında yetiştiriyoruz. Kuş beslemek bizim hobimiz, sevdamızdır. Biz kahvelere gitmiyoruz. Kuş sanatları ortamları dışında bir yere takılmıyoruz. Çifti şu an 50 bin liraya alıcı buluyor" dedi.

FOTOĞRAF 13 İstanbul'da kadayıf tatlısı üreticisi olan Sinan Çamlı, 19 yıl önce Giresun'un Dereli İlçesi, Eğrianbar köyünde üretim atölyesi kurdu. Çamlı'nın oğulları Yasin ve Seçkin Çamlı da babasıyla çalışmaya başladı. Ürettikleri tatlıların pazar payını artırmak için çalışma yürüten iki kardeş, keçi sütüne yöneldi. Türkiye’den seçkin keçi ırklarından süt alan kardeşler, İsviçre'den getirdiği Saanen türü süt keçisinden elde ettikleri sütlerle kadayıf tatlısı üretti. 'KEÇİ SÜTÜ ÇOK SAĞLIKLI' Keçilerin bakımını ve süt sağımını yapan Yasin Çamcı, bölgenin şartlarının keçi bakmaya uygun olduğunu belirterek sağlıklı bir ürün sunabilmek için anne sütüne en yakın olan keçi sütünü tercih ettiklerini söyledi. Çamcı, Günlük 20 kilo süt alıyoruz. 6 tanesini İsviçre’den diğerlerini ülkedeki ırklardan getirdik. Ancak şu anda İsviçre keçilerini damızlık olarak kullanmak istiyoruz. Elde ettiğimiz sütleri kadayıf, güllaç, salamura peynir ve yoğurt olarak değerlendiriyoruz. Keçi sütünün kullanılmasını sağlık sektörü onayladığı için taleplerimiz artıyor. Giresun’a her hafta dağıtım yapıyoruz. Birçok ile gönderiyoruz dedi. 'AŞIRI TALEP GÖRÜYOR' Keçi sütlü kadayıfın daha sağlıklı olduğunu anlatan Çamcı, Aşırı talep görüyor, biz de bu imkanı halkımıza sunuyoruz. Türkiye’de keçi sütlü kadayıfı ve güllacı ilk yapan biz olduk. Bunu tadanlar enerjilerine enerji kattığını söyleyip talepte bulunuyorlar. Herkesin keçi sütlü kadayıf ve güllacı tatmalarını isterim diye konuştu. TALEPLERE YETİŞMEK İÇİN MAKİNE GELİŞTİRİLDİ Seçkin Çamcı da, taleplere yetişmek için makine geliştirdiklerini belirterek Bu makine için de patent girişimimiz oldu. Onun sonucu bekliyoruz. Bu süt çok sağlıklı ve anne sütüne en yakın süt durumunda. Bunu da değerlendirip kendi ürünlerimizde kullanıyoruz. Müşterilerimiz olumlu tepki alıyor ve talepleri yerine getiriyoruz ifadelerini kullandı. İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor Giresun'un Dereli İlçesi, Eğriambar köyünde, Yasin ve Seçkin Çamcı, İsviçre'den getirdiği Saanen türü süt keçisinden elde ettikleri sütlerle kadayıf tatlısı üretti. Kısa sürede ünü ilçeyi aşan ve ülkeye yayılan kadayıf tatlısı, yoğun sipariş alıyor. Çamcı kardeşler, 15 olan keçi sayısını 300'e çıkararak elde edecekleri sütlerle kadayıf tatlısı üretimini artırmayı hedefliyor.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 6 Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla 387 memur alınacağını duyurdu. Duyuru üzerine işsiz olan öğrenci ve vatandaşlar memur olmak için, başvuru merkezine akın etti. Başvurunun alındığı Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Memurluk için başvuruya gelen Sinan Sarıca, uzun kuyruğu görüce işi ticarete döktü. Başvuruda zorunlu olan dosyalardan bulup başvuru merkezinin önünde satış yapmaya karar veren Sarıca, günde 300 dosya satıyor. Sarıca, 6 Mart’ta kadar sürecek olan başvuru kuyruğunu son güne kadar değerlendirmeyi düşündüğünü aktardı. TİCARET ZEKASI: Lisans mezunu olarak memur alımına başvurmak için gelen Sinan Sarıca, başvurudaki uzun kuyruğu görünce işi fırsata çevirdiğini söyledi. Sarıca, “İş başvurusuna geldim, uzun bir kuyruk görünce bu işi değerlendirip fırsata çevirelim dedim. İş başvurusu yapıldığı yerde dosya satmaya karar verdim. Tam dosya 4 lira, sade dosyayı ise 2 liradan satıyoruz. Bu işi ticaret zekası olarak değerlendirdik. 2 günde 300 tane dosya sattık, havanın durumuna bağlı çalışıyoruz. Yağmur yağarsa bizim işler de kesilir, yağmazsa böyle bereketli sıra olmaya devam ederse biz de satışa devam edeceğiz” dedi. İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi 387 memur alımı ilanına çıktı. İş ilanını duyan vatandaşlar, başvuru merkezi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştururken, kuyruk sırasında memurluk için başvuruya gelen Sinan Sarıca kuyruk sırasını fırsata çevirdi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



