Ekonomi 50 bin sosyal konutun hak sahipleri belli oldu
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50 bin sosyal konutun hak sahipleri belli oldu

50 bin sosyal konutun hak sahipleri belli oldu

TOKİ tarafından 67 ilde 140 projede hayata geçirilen 50 bin sosyal konutun kura çekimi tamamlandı ve hak sahipleri belli oldu. 140 projeden 40’ının ise ihalesi yapılarak inşaatına başlandı.

Haber Merkezi DHA
50 bin konutun bütün kuraları çekildi, hak sahipleri belirlendi.
50 bin konutun bütün kuraları çekildi, hak sahipleri belirlendi.

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mart’ta açıklanan 50 bin yeni sosyal konut projesinde kura çekimi bitti. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 67 ilde yapılacak olan projeye Türkiye genelinden 637 bin kişi başvurdu.

Konuya ilişkin TOKİ’den yapılan yazılı açıklamada, "5 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen 67 ilde 140 projede yapılacak 50 bin konutun bütün kuraları çekilmiş olup hak sahipleri belirlenmiştir. Yaklaşık 40 projenin ihalesi yapılıp inşaatlarına başlanmıştır. Bunların teslimleri ihalelerin yapılıp inşaatların bitimi sonrasında olacaktır. Bu da projelere göre değişiklik göstermekle birlikte genel olarak 36 ayda konutlar teslim edilmiş olacaktır. Bu kapsamda Ankara Kuzeykent’te bulunan 809 konutun teslimi 26 Ağustos tarihinden itibaren başlayacaktır" denildi.

DHA
50 bin yeni sosyal konut projesinde kura çekimi bitti.

2+1 VE 3+1 KONUTLARIN FİYATLARI

  • 50 bin yeni sosyal konut projesinde yer alacak konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde olacak. 2+1 konutlar 75 ile 85 metrekare büyüklüklere sahip. Konutların ﬁyatları 116 bin 400 liradan başladı. Bu konutlar için yüzde 12 peşinat istendi. Buna göre en düşük peşinat miktarı da 13 bin 968 lira oldu. Taksitlerin 388 liradan başlayacağı konutların vadesi 240 aya (20 yıl) kadar uzayacak.

3+1 konutların büyüklükleri ise 110 ile 128 metrekare olarak belirlendi. 3+1 konutların ﬁyatları 170 bin 720 liradan başladı. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat talep edildi. Buna göre en düşük peşinat miktarı 17 bin 72 lira oldu. Taksitlerin 759 liradan başlayacağı 3+1 konutların vadesi ise 180 ay (15 yıl) olarak belirlendi.

DHA
Konutların ﬁyatları 116 bin 400 liradan başladı.

HANGİ ŞEHİRDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

50 bin sosyal konutun 6 bin 300 tanesi İstanbul'da, 2 bin 934 tanesi Ankara'da, 2 bin 500 tanesi İzmir'de, 2 bin 200 tanesi Adana'da, 2 bin 500’ü Konya’da, 800’ü Diyarbakır’da, bini de Manisa’da olacak.

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