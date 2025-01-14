526 bin oyun 250 milyon avro gelir: Golf turizmi yeni rekor peşinde

Cornelia Diamond Golf Resort&Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, turizmde 2024 yılını değerlendirdi ve 2025 yılına ilişkin beklentileri paylaştı. Antalya’nın Türkiye turizminde pilot bölge olduğunu ve turist sayısı anlamında 2024 sezonunun iyi bir sezon olduğunu ifade eden Alkaya, “Doluluk ve hizmet anlamında hiçbir sıkıntı olmadı. ‘Her şey dahil’ denilen bu ürün yağmuru sistemini Türkiye’den daha iyi uygulayan bir ülke yok. Burada önemli olan doğru fiyat. Biz hep bunu vurguluyoruz. Doğru fiyatı bulursak en doğru turizm gelirine ulaşabileceğimizi düşünüyoruz” dedi. Cornelia Diamond Golf Resort’ta düzenlenen üçüncü Cornelia Golf Masters ve ve Cornelia Open Golf Turnuvaları, 9-12 Ocak’ta Türkiye’den en iyi golfçüleri bir araya getirdi.