Ekonomi 5,5 bin hektar zarar gördü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

5,5 bin hektar zarar gördü

Bakan Pakdemirli, orman yangınlarının bilançosunu açıkladı. Türkiye genelindeki orman yangınlarında bu yıl 5 bin 469 hektar alan zarar gördü, en fazla zarar İzmir, Aydın ve Denizli illerinde oluştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yangın söndürme helikopteri
Yangın söndürme helikopteri

Türkiye genelindeki orman yangınlarında bu yıl 5 bin 469 hektar alan zarar gürdü. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri yıl başından bugüne kadar toplam bin 965 orman yangınına müdahale etti. Bu yangınlarla toplam 5 bin 469 hektar alanda zarar oluştu. Ülke çapında en fazla zarar İzmir, Aydın ve Denizli'yi kapsayan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde meydana geldi.

Bekir Pakdemirli

Bu bölgede toplam 223 yangın çıkarken bin 47 hektar alan zarar gördü. Zarar oluşan alanlardan 145 hektarında örtü, 902 hektarında tepe yangını gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman teşkilatının yangınlarla mücadele konusunda her yıl başarısını arttırarak devam ettirdiğini bildirdi. Pakdemirli, "Orman teşkilatımızın canını ortaya koyarak yaptığı bu mücadele sayesinde geçmiş yıllara oranla yangın başına zarar gören alan miktarı azaldı" ifadelerini kullandı.

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