66 bin konutun da ihalesi tamam

6 Şubat depremleri sonrasında temelleri atılan kalıcı konutları gelecek yıl sonunda hak sahiplerine teslim etmek için 1.900 şantiyede 153 bin personel zamana karşı çalışıyor. Edinilen bilgilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un göreve geldiği 3 aylık süreçte konut, köyevi ve işyeri olmak üzere 66 bin 403 yeni ihale yapıldı. Asrın felaketinden etkilenen 11 şehirde aralıksız sürüyor.





1.900 ŞANTİYEDE MESAİ

Yeni Şafak’ın inşaat çalışmalarına ilişkin edindiği son bilgilere göre, deprem bölgesinde 1.900 şantiyede 153 bin personelle, 4 bin 333 köyde ve şehir merkezlerindeki 174 ayrı alanda afet konutları inşa ediliyor. Bugüne kadar yapımı tamamlanan 101 bin 254 konut hak sahiplerine teslim edildi. İllere göre dağılım ise şöyle: Adana 2 bin 556, Osmaniye 4 bin 100, Hatay 18 bin 404, Kilis 1.920, Gaziantep 15 bin 372, Şanlıurfa 3 bin 566, Diyarbakır 5 bin 783, Elazığ 3 bin 505, Adıyaman 14 bin 605, Malatya 10 bin 679, ve Kahramanmaraş 20 bin 764 konut.





YIL SONUNA KADAR 201 BİN ADET TESLİMAT

Bu yılın sonuna kadar da 199 bin 20 konut ile 2 bin 668 ticari alan olmak üzere 201 bin 688 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek. 2025 yılının sonuna kadar ise 452 bin 934 bağımsız bölüm inşa edilecek. Toplam 340 bin 303 bağımsız bölümün ihalesi yapılırken, Bakan Murat Kurum’un göreve geldiği 3 aylık süreçte kalıcı konut ihalelerinin hız kesmeden devam etmesi dikkat çekiyor.





Konut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 1 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Eylül 2024'te aylık yüzde 1, yıllık yüzde 27,4 arttı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) eylülde bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 148 oldu. KFE, eylülde yıllık yüzde 27,4 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14,7 oldu. Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, eylülde bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 1,2, Ankara'da yüzde 2,2 ve İzmir'de yüzde 0,8 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 23,4, Ankara'da yüzde 30,4 ve İzmir’de yüzde 23,1 yükseldi.







