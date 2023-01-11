Ekonomi 692 bölgede sosyal konut yapılıyor İki yılda 266 bin 887 konut teslim edilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

692 bölgede sosyal konut yapılıyor: İki yılda 266 bin 887 konut teslim edilecek

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ için Türkiye’nin 81 ili ve yüzlerce ilçesinde şantiye kurulacak. 2 yılda 266 bin 887 konutun vatandaşlara teslim edileceği proje kapsamında 692 bölgede çalışma yapılacak. Proje kapsamında bugüne kadar 48 bin 743 genç, 28 bin 191 emekli, 9 bin 441 engelli, 2 bin 541 şehit ailesi ve gazi ile 33 bin 210 da diğer vatandaşlar ev sahibi olmaya hak kazandı.

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Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
692 bölgede sosyal konut yapılıyor: İki yılda 266 bin 887 konut teslim edilecek
​Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim”, Türkiye’yi şantiye alanına çevirecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim”, Türkiye’yi şantiye alanına çevirecek. Konut arzına büyük katkı sağlayacak kampanyada bir taraftan kuralar çekilirken diğer taraftan da konutlar yükselmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül 2022’de duyurduğu dev proje ile 2 yılda 266 bin 887 bin konutun vatandaşlara teslim edilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında konutlarda ilk temelin 17 ilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle 25 Ekim 2022’de atılmasının ardından Türkiye’de yapılacak toplam konut projesi sayısı da belli oldu.

7 BİN 403 KİŞİYE KURASIZ KONUT

Toplu Konut İdare Başkanlığı'ndan (TOKİ) alınan bilgiye göre, Türkiye’nin dört bir yanını şantiyeye çevirecek 'İlk Evim, İlk İş Yerim' ile 81 ilde 692 proje için şantiye alanı kurulacak. Bu şantiyelerde binlerce kişi çalışacak. Yatay mimari ile yapılacak konutlar en fazla 5 katlı olacak. Kampanya kapsamında birçok bölgede inşaat çalışmaları hızlandı. Bazı projelerin kaba inşaatı biterken, bazılarında bodrum ve zemin katlarının betonu döküldü.

  • Bu arada, bugüne kadar 56 ilde 392 projesinin kura çekimleri tamamlandı. Bu projeler için toplamda 1 milyon 754 bin 943 başvuru yapılırken, 121 bin 623 hak sahibinin konutları belli oldu. Fazla katılım olmadığı için 7 bin 403 konut ise kura çekimi yapılmadan direkt hak sahiplerine teslim edilecek.

48 BİNİ GENÇLERİN

Mart ayı sonuna kadar 25 ilde 292 proje için kura çekimi yapılacak. Böylece 137 bin 861 konut hak sahipleri belli olacak. Bu konutlar için toplam 3 milyon 82 bin 342 başvuru yapıldı. Tamamlanan kuralarda kategorilere göre hak sahipleri de belli oldu. Buna göre, 48 bin 743 genç, 28 bin 191 emekli, 9 bin 441 engelli, 2 bin 541 şehit ailesi ve gazi ile 33 bin 210 da diğer vatandaşlar ev sahibi olmaya hak kazandı.

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