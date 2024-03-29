724 işletmeye 30 milyon TL ceza

İnsan sağlığını tehdit eden firmalara yönelik güvenilir gıda denetimleri aralıksız sürüyor. Ramazan ayının 18’inci gününe kadar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 7 bin 500 gıda denetçisi tarafından gerçekleştirilen 76 bin gıda güvenilirliği denetiminde 724 işletmede uygunsuzluk tespit edildi. Bunun yanı sıra 6 işletme için de insan sağlığını kasıtlı olarak bozmak ve halk sağlığı ile oynamak nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.





RAMAZAN KOLİLERİ İNCELENDİ

Rastgele restoran, kafe ve farklı gıda satışı yapan işletmelere yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplamda 30 milyon TL’nin üzerinde bir para cezası uygulandı Yapılan incelemelerde restoran, kafe ve benzeri gıda restoranlarının yanı sıra vatandaşlara ‘ramazan kolisi’ adı altında satılan paketler de incelendi. Muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yapılan denetimlerde, gıdaların etiket bilgileri kontrol edildi ve gerekli görüldüğü durumlarda ürünlerden analiz edilmek üzere numune alındı.

Kontrol edilen işletmelerde insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturan ve acil tedbirleri gerektiren durumlarda o işletmedeki üretimin tamamı veya tehlike oluşturan bölümünün faaliyetleri tamamen durduruldu ve idari işlemler uygulandı.





6 IŞLETME ADLI IŞLEM GÖRECEK

Yapılan denetimler sonucunda alınan örnekler laboratuvarlarda incelendi ve 6 işletmenin kasıtlı bir şekilde gıdanın insan sağlığıyla oynayacak şekilde gıdanın içeriğini değiştirdiği tespit edildi. Bu işletmelere kesilen para cezalarının yanı sıra halk sağlığını tehdit etmek suçundan savcılığa bizzat bakanlık tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Bu işletmelerin sahipleri halk sağlığını tehdit etme suçundan iki yıl ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacak.



