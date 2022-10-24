75 bin hanenin elektriği Erciyes RES’ten

Gelecek 5 yılda rüzgar ve güneş enerjisinde kurulu gücünü 5 bin megavata yükseltmeyi hedefleyen Enerjisa Üretim'in, bu vizyon kapsamında 65 megavat kapasiteli Erciyes Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) 70 milyon dolar yatırımla devreye alındı. Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON iştiraki Enerjisa Üretim'in toplam kurulu gücü Erciyes RES'in devreye alınmasıyla 3 bin 672 megavata, rüzgar enerjisindeki kurulu gücü ise 277 megavata ulaştı. Erciyes RES, yılda 221 gigavatsaat elektrik üretimiyle 75 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak ve yaklaşık 300 bin ton karbon emisyonunun önüne geçecek.

TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNİ OLDU

Hedeflenen tarihten yaklaşık 2 ay önce devreye alınan santraldeki Nordex N163 türbinlerinin her biri 5,7 megavat kapasiteye sahip ve Türkiye'de tek başına en yüksek kurulu gücü bulunan türbinler olarak öne çıkıyor. Bunun 14,5 megavatını, rüzgar santraliyle hibrit olarak kurulan güneş enerjisi santrali oluşturuyor. Yaklaşık bin 850 metre rakımda kurulan, ülkedeki en yüksek rotor çapına sahip 12 türbinin toplam yüksekliği kanatlarıyla 200 metreyi aşıyor. Rüzgar ve güneş enerjisinden oluşan hibrit bir santral olarak hayata geçirilen tesis, tamamlandığında 100 megavat kurulu güce ulaşacak.

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2045'TE NET SIFIR EMİSYONA ULAŞACAĞIZ

Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Erbil Bayçöl, gelecek 5 yılda sadece yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak şirketin portföyünde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'a yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti. Hibrit güneş enerjisi yatırım hedeflerini 3 yıl için minimum 150 megavat olarak belirlediklerini dile getiren Bayçöl, “Bu yatırımları; Balıkesir, Tufanbeyli ve bugün devreye aldığımız Erciyes santrallerimizde hayata geçirmeye başladık. 2032'de karbon nötr, 2045'te ise net sıfır olma hedefiyle yenilenebilir enerji yatırımlarına ve sürdürülebilirlik hedeflerimize yönelik projelere devam edeceğiz” dedi.

İhsan Erbil Bayçöl

RÜZGARA 1,2 MİLYAR $ YATIRIM YOLDA

Rüzgarda bin 500 megavat kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, bu kapsamda Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) 2 projesiyle bin megavatlık rüzgar santrali için 1,2 milyar dolar yatırım yapacaklarını ifade etti. Bayçöl, “Bu santraller; Aydın, Çanakkale, Denizli ve Muğla'da faaliyete geçecek. Erciyes RES 22'nci santralimiz oluyor. Güneşte ise bu yıl sonunda 60 megavat kapasiteye ulaşacağız”diye konuştu. Her bir megavat için 1 milyon dolar yatırım gerektiğini vurgulayan Bayçöl, Enerjisa Üretim'in 3 bin 600 megavat kurulu gücüyle şimdiye kadar üretim tarafında 4 ila 5 milyar arasında yatırım yaptığını sözlerine ekledi.

Kıvanç Zaimler

ÖZEL SEKTÖRÜN EN BÜYÜK ÜRETİM ADIMI

Erciyes Rüzgar Enerjisi Santralinin (RES) açılışında konuşan Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, dünyada halihazırda yenilenebilir enerjiye milyarlarca dolar yatırım yapıldığını vurgulayarak, bu yatırımların artacağını söyledi.Zaimler, Türkiye'nin 2053'te sıfır emisyona ulaşma hedefi koyduğunu anımsatarak, şöyle devam etti: “Biz de Sabancı Holding ve topluluk şirketleri olarak net sıfır emisyona ulaşma hedefimizi en geç 2050 olarak açıkladık. Enerjisa Üretim, umarım 5 bin megavattan fazlasına ulaşacak. 5 bin megavat Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün yüzde 5'i ve özel sektörün yaptığı en büyük yatırım demek.”