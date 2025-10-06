Yeni Şafak
8 ay sonra bir ilk: Karar verildi yeni paralar tedavüle girdi

6/10/2025, Pazartesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane, bir süredir basılmadığı için piyasaya sürülmeyen paraları yeniden bastı.

Darphane Genel Müdürlüğü, 8 ay boyunca basılmayan madeni ufaklık paraları yani halk arasında bozuk paraları basıp yeniden tedavüle soktu.


NTV'nin haberine göre, 1 kuruştan 240 bin adet, 5 kuruştan 180 bin adet, 10 kuruştan 360 bin adet basıldı.

"50 KURUŞ BASILMAYACAK" İDDİALARI ÇÜRÜDÜ

Bazı yayınlarda "50 kuruş maliyeti yükseldiği için basılmayacak" iddiaları kaynaklar tarafından yalanlanmıştı. Darphane'nin verilerine göre Eylül ayında 990 bin adet 50 kuruş basımı gerçekleşti.


Eylül ayında böylece madeni ufaklık paralar toplamda 54 milyon 210 bin lira olarak basılmış oldu.

ASILSIZ İDDİALAR DOLAŞIYOR

Madeni paralara ilişkin olarak maliyetlerinin yükseldiği için basımlarının durduğu veya duracağı iddiaları zaman zaman ortaya çıkıyor.


Ancak son yapılan veri açıklamasıyla bu iddiaların tamamının yalan ve asılsız olduğu, itibar edilmemesi gerekliliğini ortaya koydu.



