8,5 milyon hektar arazi 5 yılda toplulaştırılacak

Arazi toplulaştırma projeleri için düğmeye basıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkedeki tarım alanlarının 14,2 milyon hektarının arazi toplulaştırması yapmaya uygun alanlardan oluştuğunu söyledi. Pakdemirli, “Ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilen 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçireceğiz.Arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında, bu zamana kadar 3,6 milyon hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlandı.Arazi toplulaştırmasıyla birlikte sulama, tarla içi geliştirme işlemleri gibi diğer altyapı hizmetlerini de düşünmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bekir Pakdemirli

Çiftçi gelirlerine %25 katkı

Arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne verildiğini hatırlatan Pakdemirli, geçen yıl 496 bin hektar alanda tapu tescil işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Bu yıl da 153 bin hektarda tescil çalışmalarının bittiğini aktaran Pakdemirli konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sulama projelerinde kanalların ve yolların planlamasını yaparken kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için parsel sınırlarına bağlı kalıyoruz. Toplulaştırma sayesinde köy merkezi ile parseller arası yol mesafesi, harcanan zaman, yakıt masrafları da azalıyor. Bu sayede çiftçilerimizin gelirlerinde en az yüzde 25 artış sağlanabiliyor.”