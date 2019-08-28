Ekonomi 905 firma kurtuldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

905 firma kurtuldu

Mali durumunu düzelten 905 firma konkordatodan çıktı. Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında bu firmaların bankalara olan 10,4 milyar liralık kredi borcu yeniden yapılandırıldı. Geçen yılın son çeyreğinde bin 262 olan konkordato başvuruları beşte birine düştü. İkinci çeyrekte konkordato başvuru sayısı 253 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Geçen yılın son çeyreğinde zirveye ulaşan konkordato başvuruları bu yıl ekonomide yaşanan dengelenme süreciyle sert bir düşüş yaşadı. Bankalar ile şirketlerin yaptığı müzakereler sonucunda bugüne kadar 905 firma ve bu firmaların bankalara olan 10,4 milyar liralık kredi borcu konkordatodan kurtuldu. Geçen yılın ekim ayında 455'i bulan konkordato başvuruları, kasımda 483, aralıkta ise 324 olarak gerçekleşti. Söz konusu sayı, bu yılın ocak ayında 167'ye gerilerken, şubat ayında 156 oldu.

AYLIK BAŞVURU 73’E KADAR GERİLEDİ

Söz konusu sert düşüş trendi devam ederken, mart ayında konkordato başvurusu yapan şirket sayısı 96'ya indi. Bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren başvurulardaki düşüş sürerken, nisan ayında 73 olan konkordato başvuruları, mayısta 97, haziranda da 83 olarak gerçekleşti. Buna göre, 2018 yılının son çeyreğindeki bin 262 olan konkordato başvuruları, üçte birine düşerek bu yılın ilk çeyreğinde 419'a indi. Yılın ikinci çeyreğinde ise 253 olan bu sayı, dengelenme sürecinin belirginleşmesiyle geçen yılın son çeyreğinin beşte biri seviyesine geriledi.

ALACAKLILARLA ANLAŞTILAR

Konkordato başvurularındaki düşüşün yanı sıra konkordato sürecinden çıkan firma sayısı da artış gösterdi. Nuhoğlu İnşaat, Ömür Çelik, Teknik Alüminyum, ABC Uluslararası Transport, Empress Mücevherat (Gilan Mücevherat), CW Enerji Mühendislik, Taha Kargo Dış Ticaret, Misba Turizm, Hürel Otomotiv, Kayra İplik, Asya Halı gibi sektörlerinde tanınan çok sayıda firma, bankalarla ve diğer alacaklılarıyla anlaşarak konkordatodan çıktı. Çok sayıda firma ise bankalarla anlaşmaya vardı, konkordatodan çıkma sürecine girdi.

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BANKALAR DESTEK VERDİ

Konkordatodan çıkan firma sayısının artmasında bankaların bu yöndeki adımları da etkili oldu. Başta kamu bankaları olmak üzere 7 büyük banka konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlatmıştı. Sürece diğer bankaların da destek vermeye başlamasıyla, borçlu firmaların alacaklı bankalarla bir masa etrafında toplanarak kredi yapılandırma süreçlerine hız ve etkinlik kazandırılması sağlandı. Bankalar, kredi borçlarını ödemekte zorlanan firmalara daha fazla kolaylık sağlarken, zordaki firmalara, bizzat bankalarca çözüm önerileri sunulduğu belirtildi. Bankalarca firmaların mali durumlarına uygun çözüm paketleri sunulmasıyla, süreci suistimal etmeyen ve borcunu ödeme niyetinde olan firmalarla anlaşmaya varılıyor.

SÜREÇ YEP İLE BAŞLAMIŞTI

  • Kredi borçlarını yapılandırabilen firmalar ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin ve geleceğe dönük olumlu beklentilerin de etkisiyle konkordato yolunu tercih etmiyor. Böylelikle firmalar piyasada ticari itibar kaybı yaşamıyor, Konkortdotadan çıkışta Yeni Ekonomi Programı (YEP) da etkili oldu. 2019 yılı başında banka temsilcilerinden oluşan “konkordato heyeti” kurulmuş ve heyet tarafından konkordatolu firmalarla görüşmelere başlanmıştı. Heyet tarafından firmalarla müzakereler yapılarak, firmaların mali durumları analiz edilmiş, borç ödeme niyetleri araştırılmış, borç ödeme niyetinde olan iyi niyetli firmalara mali durumlarına en uygun çözüm yolları sunulmaya başlanmıştı.

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