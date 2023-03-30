91 ton tehlikeli atığın Türkiye'ye girişi engellendi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tekirdağ'da gerçekleştirdiği analiz ve hedefleme çalışmalarında, bir firmanın "çinko cevheri" adı altında ithal etmek istediği eşya mercek altına alındı.