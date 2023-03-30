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Ekonomi

91 ton tehlikeli atığın Türkiye'ye girişi engellendi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Tekirdağ'da gerçekleştirdikleri operasyonda 90 ton 700 kilogramlık tehlikeli atığın Türkiye'ye girişinin önüne geçti.

11:42 . 30/03/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tekirdağ'da gerçekleştirdiği analiz ve hedefleme çalışmalarında, bir firmanın "çinko cevheri" adı altında ithal etmek istediği eşya mercek altına alındı.


İçeriğinde halk sağlığına olumsuz etkide bulunabilecek zararlı maddeler olmasından şüphelenilen eşyadan numune alınarak analize gönderildi. Analiz raporu sonucunda, numunenin içinde yanma sonucu oluşan organik bileşikler tespit edilerek, eşyanın "baca gazı tozu" olduğu ortaya çıkarıldı.

Baca gazı tozunun "tehlikeli atık" olarak değerlendirilip ithali yasak atıklar listesinde yer alması nedeniyle ekiplerce toplam 90 ton 700 kilogram ağırlığındaki tehlikeli atığın Türkiye'ye girişine izin verilmedi.


Olaya ilişkin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.




#Gümrük Muhafaza
#tehlikeli atık
#Ticaret Bakanlığı
1 saat önce
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