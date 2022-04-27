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Ekonomi AB mahkemesinden Airbnb kararı Vergi makamlarına bilgi verecek
EMLAK

AB mahkemesinden Airbnb kararı: Vergi makamlarına bilgi verecek

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb'nin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki vergi makamlarıyla bilgi paylaşması gerektiğine karar verdi.

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Haber Merkezi AA
AB mahkemesinden Airbnb kararı: Vergi makamlarına bilgi verecek
Foto/arşiv

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Airbnb İrlanda'nın Brüksel Bölgesi'nin turistik işlemler hakkında vergi makamlarına bilgi verilmesini gerektiren mevzuatına karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, emlak aracılık ve elektronik konaklama hizmetleri sunanların, turistik konaklama işlemlerinin belirli ayrıntılarını vergi makamlarına iletmesini gerektiren Belçika mevzuatının AB yasalarına aykırı olmadığına hükmetti.

Kararda, Belçika'daki söz konusu mevzuatın maliye ile ilgili bir konu olduğuna ve elektronik ticaret direktifleri kapsamına girmediğine işaret edildi.

Airbnb, Belçika'daki söz konusu mevzuatın hizmet sunma özgürlüğünü ihlal ettiğini iddia ediyordu.

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