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Ekonomi ABD ile Çin arasındaki savaş Türk kirazına yarayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ABD ile Çin arasındaki savaş Türk kirazına yarayacak

ABD ile yaşanan ticaret savaşının ardından Çin'e kiraz ihracatının önündeki en büyük engellerden "ürünün 16 gün soğuk havada beklemesi" şartının kaldırılması, Türkiye'nin Uzak Doğu ülkelerine kiraz ihracatına büyük katkı sunacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Çin'e kiraz ihracatının önündeki en büyük engellerden "ürünün 16 gün soğuk havada beklemesi" şartının kaldırılması, pazarı genişleyecek Türk kiraz ihracatçılarını heyecanlandırdı.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, Çin pazarının Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Çin'e kiraz ihracatının önündeki en büyük engellerden biri olan "ürünün 16 gün soğuk havada beklemesi" şartının, bu ülkeyle imzalanan protokolle kaldırıldığını belirten Yazgan, bu anlaşmayla Çin'e kiraz ihracatının önemli oranda artacağını vurguladı.

Japonya, Tayvan ve Güney Kore de olacak

Yazgan, fümigasyon tekniğiyle zararlılardan arındırılmış hale getirilmiş ürünleri Çin'e ihraç edeceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"ABD ile Çin arasında bir ekonomik çatışma söz konusu. Türk ürünlerinin, Çin pazarındaki ABD kirazının vergileriyle karşılaştırıldığında bir avantaja sahip olması bu yıl ve gelecek yıldan itibaren kirazımızın Uzak Doğu pazarına girişinde büyük bir hız sağlayacak. Orada yaptığımız görüşmeler sonucunda Türk kirazının pazarda bir fırsat yaratabileceğini gördük. Üreticimize de pozitif olarak yansıyacak bu durum. Sadece Çin değil, Uzak Doğu'da birçok ülkeyle bu çalışmaları yürütüyoruz. Güney Kore heyeti de ülkemize gelip üretim tesislerini beğendiler. Onlarla da belirli protokolleri yürütüyoruz. Aynı şekilde Tayvan ve Japonya ile temaslarımız sürüyor. Türk kirazı Uzak Doğu ülkelerinin pazarlarına açılması durumunda gerçekten ihracatta çok büyük bir hız kazanmış olacak."

Kiraz paketleme bandı.

Kirazın ana vatanını Türkiye olarak biliyorlar

Özellikle Uzak Doğu'dakilerin bir ürüne olan ilgilerini bir hikaye ile özdeşleştirdiğini dile getiren, şöyle devam etti:

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"Orada Türk kirazıyla olan hikayede de bu meyvenin ana vatanının Türkiye olmasından yola çıkılarak bizim kirazlarımıza karşı büyük bir ilgi oluştu. Çünkü söylenen şu, 'Orijinali neresiyse ürünün oradan gelmesi bizim için çok daha değerli.' Kirazın yetiştiği ana vatanı Türkiye coğrafyası olması bu ülkelere kirazımızı pazarlama açısından ayrıca önem arz ediyor. Kalite, tat, renk ve sertlik açısından çok beğeni gördü. Buradan götürdükleri örnekleri incelediklerinde gerçekten rekabet gücü çok yüksek olan bir kiraz olduğunu söylediler."

  • Yazgan, kiraz ihracatında en doğru yöntemin uçak kargo olduğunu da sözlerine ekledi.

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