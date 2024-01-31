ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin politika faizinin zirvede veya zirveye yakın olduğunu ve 2024'te faiz indirimlerine başlanılacağını düşündüğünü ancak enflasyon açıkça düşene kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı görüşünde olduğunu ortaya koydu.