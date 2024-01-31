ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği politika faizi kararını açıkladı.
Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Yılın ilk faiz kararının metninde de Fed'in, enflasyonun yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine "daha fazla güven" duyana kadar faizleri düşürmeyi beklemediği belirtildi.
"Enflasyon kontrol altına alınana kadar faiz artırımı olabilir"
FOMC istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılması önündeki risklerin daha iyi dengeye geldiğinin değerlendirildiği karar metninde, faizlerde yapılacak "herhangi bir ayarlamanın" gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine dayalı olacağına vurgu yapılarak, "FOMC istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılması önündeki risklerin daha iyi dengeye geldiğini değerlendiriyor." denildi.
Ayrıca para politikası metninden “enflasyon kontrol altına alınana kadar faiz artırımı olabileceği” ifadesinin de silindiği belirtildi.
Fed son olarak Temmuz 2023’te faiz artırmış, son 3 toplantıyı ise pas geçmişti.