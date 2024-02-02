|
Ekonomi

ABD'de ilk Türk deposu hizmete alındı

Türk ihracat firmalarına hizmet vermesi amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kurulması planlanan 2 ana depo ve 19 cep depodan 2 tanesi ihracatçılara hizmet sunmaya başladı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 01:28 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) projesinde ilk depo New Jersey’de açıldı.New Jersey’deki ana depo ve buna bağlı çalışacak Savannah’daki cep depoda; Türk ihracatçıları ürünlerini stoklamaya başladı. ABD’deki depoları açan firma ihracatçılara depoları bir süreliğine ücretsiz olarak kullandıracak. Ücretsiz depolama için başvuran ihracatçılara ABD’deki firma yöneticileri belirli bir metrekare ve süre verecek. Böylece hem ihracat yapan firmalara destek sağlanacak hem de YLDA’ların üreticiler tarafından bilinirliği artırılacak.

AVRUPA’DA DA AÇILACAK

ABD’de faaliyete geçen depoların yanı sıra Avrupa’da 4 tane merkez depo ve 34 cep depo yakın zamanda faaliyete geçecek. İtalya, Fransa, İspanya ve Hamburg’da kurulacak merkez depoların yanı sıra tüm kıtalarda bu depoların kurulması için çalışmalar yapılıyor. Afrika kıtasında YLDA için fizibilite çalışması gerçekleştirilirken YLDA’ların kurulmasıyla oluşacak lojistik ağ Türk ihracatçısının pazarlarda daha etkin olmasında büyük rol oynayacak.

TÜM HİZMETLER TEK ÇATIDA

Faaliyete geçen depolar gümrükleme işlemi, depoculuk ve taşımacılık hizmetleri, katma değerli lojistik hizmetleri ve tedarik zinciri yönetimi gibi hizmetleri sunuyor. Tüm dünyada kurulacak olan YLDA’lar deponun olduğu ülkenin plakasıyla 50 ticari aracı garajında bulunduracak, böylece lojistik operasyonlarda aksama yaşanmayacak. Ayrıca bu YLDA’ları merkezi Türkiye’de olan ve sermayesinin en az yüzde 51’i Türk olan şirketler kurabilecek. Bu lojistik üsler en az 5 bin metrekare depolama alanına sahip olmak zorunda.



#ticaret
#ihracat
#ABD
#Ekonomi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CHP Karaman Belediye Başkan Adayları Tam Listesi