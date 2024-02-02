ABD'de ilk Türk deposu hizmete alındı

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) projesinde ilk depo New Jersey’de açıldı.New Jersey’deki ana depo ve buna bağlı çalışacak Savannah’daki cep depoda; Türk ihracatçıları ürünlerini stoklamaya başladı. ABD’deki depoları açan firma ihracatçılara depoları bir süreliğine ücretsiz olarak kullandıracak. Ücretsiz depolama için başvuran ihracatçılara ABD’deki firma yöneticileri belirli bir metrekare ve süre verecek. Böylece hem ihracat yapan firmalara destek sağlanacak hem de YLDA’ların üreticiler tarafından bilinirliği artırılacak.

AVRUPA’DA DA AÇILACAK

ABD’de faaliyete geçen depoların yanı sıra Avrupa’da 4 tane merkez depo ve 34 cep depo yakın zamanda faaliyete geçecek. İtalya, Fransa, İspanya ve Hamburg’da kurulacak merkez depoların yanı sıra tüm kıtalarda bu depoların kurulması için çalışmalar yapılıyor. Afrika kıtasında YLDA için fizibilite çalışması gerçekleştirilirken YLDA’ların kurulmasıyla oluşacak lojistik ağ Türk ihracatçısının pazarlarda daha etkin olmasında büyük rol oynayacak.

TÜM HİZMETLER TEK ÇATIDA

Faaliyete geçen depolar gümrükleme işlemi, depoculuk ve taşımacılık hizmetleri, katma değerli lojistik hizmetleri ve tedarik zinciri yönetimi gibi hizmetleri sunuyor. Tüm dünyada kurulacak olan YLDA’lar deponun olduğu ülkenin plakasıyla 50 ticari aracı garajında bulunduracak, böylece lojistik operasyonlarda aksama yaşanmayacak. Ayrıca bu YLDA’ları merkezi Türkiye’de olan ve sermayesinin en az yüzde 51’i Türk olan şirketler kurabilecek. Bu lojistik üsler en az 5 bin metrekare depolama alanına sahip olmak zorunda.







