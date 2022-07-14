Ekonomi ABDde işsizlik maaşı başvuruları 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Temmuz ile biten haftada 244 bine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 9 bin kişilik artış kaydetti.

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Haber Merkezi AA
ABDde işsizlik maaşı başvuruları 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı
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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 9 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 244 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerini geride bırakarak 8 ayın en yüksek seviyesine ulaşan işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 235 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi de revize edilmeyerek 235 bin seviyesinde korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 3 bin 250 artarak 235 bin 750'ye çıktı.

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Süregelen işsizlik başvuruları ise 2 Temmuz ile biten haftada 41 bin kişi azalarak 1 milyon 331 bin seviyesine geriledi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin son verilerin, sıkı para politikası ve finansal koşullar nedeniyle iş gücü piyasasında bir miktar soğumaya işaret ettiğini belirtti.

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