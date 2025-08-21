ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artarak 235 bine ulaştı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 9 Ağustos ile biten haftada 30 bin kişi yükselişle 1 milyon 972 bin oldu ve Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.