Avro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda değişmedi

Buna göre, Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aynı seviyede kaldı. TÜFE, temmuzda aylık bazda da değişmedi.

Avro Bölgesi'nde temmuzda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,46 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,63 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,18 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,23 ile enerji ürünleri izledi.