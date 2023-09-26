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Ekonomi

ABD'de tüketici güveni beklentilerin altında kaldı

Conference Board verilerine göre, ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalarak 103 olurken, beklentilerin altına düştü.

17:51 . 26/09/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Conference Board verilerine göre, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin eylül ayı verilerini açıkladı.


Buna göre, tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya kıyasla 5,7 puan düşerek 103'e indi.


Beklentilerin altına geriledi

Piyasa beklentilerinin altına düşen tüketici güveninin bu dönemde 105,5 değerini alması bekleniyordu. Tüketici güven endeksi, ağustos ayında 108,7 olarak kaydedilmişti.


Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, eylülde 0,4 puan artışla 147,1'e çıktı.


Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 9,6 azalışla 73,7'ye indi.


Böylelikle beklentiler, gelecek bir yıl içinde resesyon beklendiğine işaret eden seviye olan 80 değerinin altında gerçekleşti.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin üst üste 2 aydır düştüğüne işaret ederek, tüketicilerin genel olarak artan fiyatlardan, özellikle de market ve benzin fiyatlarından endişe duymaya devam ettiğini belirtti.


Tüketicilerin ayrıca siyasi durum ve yüksek faiz oranlarıyla ilgili endişelerini de dile getirdiğini aktaran Peterson, tüketici güvenindeki düşüşün tüm yaş gruplarında belirgin olduğunu kaydetti.



#ABD
#enflasyon
#Tüketici Güven Endeksi
#ekonomi
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