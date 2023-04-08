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Ekonomi

ABD’den anahtar teslim GES talebi

Kalyon Holding’in güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda 500 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne ulaşıldı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, ihracatla ilgili de talepler olduğunu ancak acil enerji ihtiyacı nedeniyle Türkiye’deki yatırımlara öncelik verdiklerini ifade ederek, “ABD’den buradaki fabrikanın aynısını oraya kurmamız yönünde istekler var” dedi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 8/04/2023 السبت
Yeni Şafak
Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası.

Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Kalyon Fotovoltaik (PV) Fabrikası Faz 3 Üretim Tesisi'nin açılışı, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu tarafından yapıldı. Açılışta konuşan Kalyoncu, Faz-3 kapsamında fabrikanın kapasitesini 50 milyon dolarlık yeni yatırımla 2 bin megavata çıkardıklarını belirtti. Kalyoncu, “Karapınar GES’le yıllık 2 milyon ton, Kalyon PV ile de yılda 3 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçilecek. ABD'den buradaki fabrikanın aynısını oraya kurmamız yönünde istekler var. Avrupa ve ABD'den talep var. Çin dışında bütün ürünleri kendi içinde üreten tek fabrika biziz. Çin de entegre değil ama biz burada entegreyiz” şeklinde konuştu.

500 MİLYON DOLARLIK YATIRIM DEĞERİ

Kalyon PV açılan Faz-3 ile birlikte toplamda 500 milyon dolarlık yatırım değerine ulaştı. Fabrikada üretim kapasitesi artırılacak. Öte yandan, Türkiye'de üretilmeyen bazı ürünleri üretme stratejisi hayata geçecek. Kalyoncu, “Üretimde yerlilik oranı olan yüzde 85'i Ar-Ge ve teknik çalışmalarla yüzde 90'lara çıkaracağız. Ayrıca son dönemde önemi artan ve arz sıkıntısı yaşanan çip teknolojisi üzerine altyapı Kalyon PV fabrikasında mevcut. Çip üretimindeki wafer üretimi için ön çalışmalar yapılıyor”

bilgisini verdi.

10 YILDA 10 BİN MEGAVAT HEDEFİ

Toplam güneş paneli sayısının 3,5 milyon adede ve 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğe ulaşıldığını söyleyen Kalyoncu, “Böylelikle Avrupa'nın en büyük enerji üretim santralini Türkiye'de kurmuş olduk. Avrupa’nın en büyük enerji üretim santrali olmasına rağmen talebi karşılayamıyoruz. Güneşte, rüzgârda gelişmeye devam edeceğiz. Hedefimiz 2 bin megavatlık üretim yatırımımızı 10 bin megavata çıkarmak. Abu Dabi'deki ortaklarımızla belli bir prensip kararı aldık. 10 yıl içinde 3 bine yakın çalışan arkadaşımız ile bunu başaracağız” dedi.

Cemal Kalyoncu.

Yurt dışında para tutmayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı iş adamlarının gelirlerini yurt dışına çıkardığı iddiasına yönelik bir soruya cevap veren Kalyoncu, şunları söyledi: “Bizim yurt dışında varlığımız yok. Yurt dışındakileri de buraya getirmeye çalışıyoruz. Onun için Abu Dabili şirket ile ortaklık ettik ki ülkemize bir kaynak gelsin, onlarla birlikte büyüyelim. Yurt dışından bir sermaye getirmeye çalışıyoruz. Söylenenin aksine götürmeye değil getirmeye çalışıyoruz. Bunlar bizim moralimizi bozmuyor, şevkimizi kırmıyor. Keşke bizim yaptığımız güzel şeylerden bahsetseler. Tabii bunları görmüyor bazı kesimler.”

#Güneş Enerjisi
#ABD
#Ekonomi
#Cemal Kalyoncu
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