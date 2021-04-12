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Ekonomi ABden Çinin alüminyum ürünlerine anti damping vergisi
DÜNYA EKONOMİSİ

AB'den Çin'in alüminyum ürünlerine ek vergi kararı

AB'den Çin'in alüminyum ürünlerine anti damping vergisi

Avrupa Birliği, Çin'den ithal edilen alüminyum yassı mamullere ilave gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Karar doğrultusunda söz konusu ürünlere yüzde 19,3 ila yüzde 46,7 oranlarında geçici anti damping vergisi uygulanacak.

Haber Merkezi AA
ABden Çinin alüminyum ürünlerine ek vergi kararı
Foto/arşiv

Çin menşeli alüminyum mamullerin ithalatına geçici anti damping vergisi uygulanması kararı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Buna göre, Çin'deki alüminyum üretiminde kullanılan ham madde, enerji ve iş gücü maliyetlerinin serbest piyasa koşulları sonucunda olmadığı ve kamu müdahalesinden etkilendiği gerekçesiyle ürünler, yüzde 19,3 ila yüzde 46,7 oranlarında geçici anti damping vergisine tabi tutulacak.

Brüksel merkezli sektör derneği European Aluminium, Çin'in sektörde damping yaptığı iddiası ile AB Komisyonu'na şikayette bulunmuştu.

AB, 2020'de Çin'den ithal edilen bazı alüminyum ürünlerde damping yapılıp yapılmadığını belirlemek üzere resmi soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu geçici vergiler, soruşturma tamamlanana kadar uygulamada kalacak.

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