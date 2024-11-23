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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

09:1123/11/2024, Cumartesi
AA
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ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 21 azaldı.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 21 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Kasım haftasında, bir önceki haftaya göre 1 artarak 479'a yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 21 azaldı.

Perşembe gününü 74,23 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 75,17 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 70,70 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 70,10 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

#ABD
#Sondaj
#Petrol

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