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Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azaldı.

10:27 . 28/09/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalarak 416 milyon 300 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 586 bin varil artacağı yönündeydi.


Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 300 bin varil azalarak 351 milyon varile geriledi.


Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon varil artarak 220 milyon 500 bin varil oldu.


Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 711 bin varil artışla 7 milyon 229 bin varile yükseldi. Ham petrol ihracatı da günlük ortalama 1 milyon 55 bin varil azalışla 4 milyon 12 bin varile geriledi.



#ABD
#petrol
#ticaret
#ekonomi
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