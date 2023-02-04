AB’nin arz güvenliği Türkiye’den geçiyor

Enerji tüketimini uzun vadede garantiye almak isteyen Avrupa ülkeleri için masada en önemli enerji rotası Güney Gaz Koridoru olarak görünüyor. Güney Gaz Koridoru’nun göbeğinde yer alan Türkiye’nin attığı her adım ise Avrupa için büyük önem taşıyor. Türkiye, yurt içindeki keşiflerin yanı sıra küresel iş birlikleriyle hem kendi enerjisini garantiye alırken hem de küresel enerji krizini çözmek adına adımlar atıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) arz güvenliğinin artırılması için en uygun güzergah ve en güvenilir liman konumunda bulunduğunu belirterek, Güney Gaz Koridoru'nu yeşil enerjinin taşınabileceği bir koridora dönüştürebilmek adına da her türlü ortaklığa ve iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

GÜVENİLİRLİĞİMİZİ KANITLADIK

Bakü'de düzenlenen ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlık ettiği ‘Güney Gaz Koridoru 9. Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuşan Bakan Dönmez, “Bugüne kadar karşılaştığımız son küresel gelişmeler de bölgesel enerji güvenliği için iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur” dedi. Güney Gaz Koridoru konseptinin Türkiye ve Azerbaycan'ın siyasi desteği sayesinde gerçekleştiğini belirten Fatih Dönmez, “Türkiye, altyapı yatırımları ve uluslararası projelerdeki başarısıyla güvenilirliğini kanıtladı” diye konuştu.

YEŞİL ENERJİYLE KAPASİTE KATLANIR

Güney Gaz Koridoru'nun hayata geçirilmesi ve ticari gazın Avrupa'ya akışının sağlanmasının önemli bir adım olduğunun altını çizen Dönmez, şunları söyledi: “Gaz hacmini artırmak için ek rezervlere ve ek kaynak ülkelere ihtiyacımız var. Bu bağlamda bölgemizin refahı için Azerbaycan ve Türkmenistan ile işbirliğimizi geliştirmeye hazırız. Başarılı şekilde uygulanan uluslararası bir proje olarak bu koridoru hidrojen gibi yeşil enerjinin taşınabileceği yeşil bir koridora dönüştürmek adına bir adım daha ileri gitme fırsatına sahibiz. Türkiye, bu bağlamda her türlü ortaklığa ve iş birliğine hazır.” Güney Gaz Koridoru'nun genişletilmesi ve kapasitesinin artırılmasının müzakere edildiğini dile getiren Dönmez, bu müzakerelerin uluslararası iş birliği için iyi bir örnek teşkil edeceğini, hidrojen gibi yeşil enerjinin taşınması olasılıklarının kendilerine daha fazla iş birliği için yeni fırsatlar sağlayacağını ifade etti.

Merkez olmak için altyapımız hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son yıllarda arz güvenliğinin artırılmasına yönelik önemli atılımlarda bulunduklarını belirtti. Üçüncü FSRU’nun (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) çok yakında hizmete gireceğini vurgulayan Dönmez, “Kısa vadede 11 milyar metreküpe ulaşması planlanan gaz depolama kapasitemizi 5,6 milyar metreküpe çıkardık” dedi. Karada ve denizde arama faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkat çeken Dönmez, “Karadeniz'deki çalışmalarımız 710 milyar metreküp gaz keşfiyle sonuçlandı. Gazı birkaç ay içinde şebekeye vermeyi planlıyoruz. Bu gelişmeler, Türkiye'nin gaz merkezi olabilmesi için gerekli altyapıya sahip olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, elektrik iletimi için de en uygun rota olduğunu vurgulayan Fatih Dönmez, “Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan ile elektrik bağlantılarına sahip olan Türkiye, yeşil enerjinin taşınması için de yeni ortaklıklara hazır” dedi.

Güney Gaz Koridoru'ndan AB’ye giden gaz %42,5 arttı

Güney Gaz Koridoru 9. Danışma Kurulu Toplantısı'na katılan AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB'ye 2021 yılında Güney Gaz Koridoru aracılığıyla yaklaşık 8 milyar metreküp gaz geldiğini, söz konusu gaz sevkiyatının 2022'de yüzde 42,5 artışla 11,4 milyar metreküpe çıktığını belirtti. Simson, “Güney Gaz Koridoru, geçen yıl enerji krizinin zirvesindeki dönemde AB için çok önemli bir boru hattı, gaz tedarik kaynağı olduğunu kanıtladı” ifadesini kullandı. Güney Gaz Koridoru'nun, 5 yıllık bir inşaat süreci sonunda AB'ye yıllık 20 milyar metreküp gaz iletecek kapasiteye çıkacağına işaret eden Simson, atılacak adımları Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüştüklerini kaydetti.







