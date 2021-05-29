Ekonomi ABye müzakere mesajı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AB’ye müzakere mesajı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis ile görüştü. Türkiye ile AB arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi için iş birliğini güçlendirmek konusunda mutabık kalındı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
AB’ye müzakere mesajı
Mehmet Muş

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis ile görüştü. Telekonferansla gerçekleşen görüşmenin ana gündemini birlikle pozitif gündem ve Gümrük Birliği Anlaşması oluşturdu. Türkiye ile AB’nin stratejik ortak olduğu ve Türkiye’nin nihai hedefinin tam üyelik olduğunu belirten Bakan Muş, iki taraf arasında pozitif bir gündem oluşturmak için birlikte çalışmanın önemli olduğuna vurgu yaptı.

Gümrük Birliği’nin uygulamaya başladığı günden bu yana iki tarafa önemli ekonomik kazanımlar sağladığını söyleyen Muş, ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine değindi. Muş, Kovid-19 salgınının küresel ekonomide yarattığı olumsuz etkilerle birlikte küresel ticaretteki zorluklar karşısında da Türkiye ve AB ortaklığının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMELİ

Türkiye’nin Avrupa tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Muş, gümrük birliğinin güncellenmesinin Türkiye-AB pozitif gündeminin önemli unsurlarından biri olduğunu kaydetti. Muş, müzakerelerin başlatılması için AB’nin adım atmasını beklediklerini dile getirdi.

TÜRKİYE KİLİT BİR ORTAK

Dombrovskis de, Türkiye’nin AB için kilit bir ortak olduğunu söyledi. Dombrovskis, Türkiye ile AB arasında karşılıklı yarar temelinde iş birliğinin geliştirilmesinin AB’nin stratejik çıkarına olduğunu söyledi. Görüşme sonucunda Türkiye ile AB arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi için iş birliğini güçlendirmek konusunda mutabık kalındı. Bu amaçla, yakın dönemde teknik seviyede ve ortaklık organlarında yürütülecek çalışmalara yönelik adımlar konusunda görüş birliğine varıldı.

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