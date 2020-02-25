Ekonomi Acil eylem planı hazırlığı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Acil eylem planı hazırlığı

Korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 12'ye ulaştığı İran’a açılan sınır kapılarını kapatan Türkiye; tedbirleri iyice arttırdı. İkili ticarette büyük bir olumsuzluk beklenmiyor, ancak Nevruz Bayramı öncesi ülkeden Türkiye’ye girişlerin durdurulması, turizmcileri endişelendirdi. Bu yıl İran’dan 2,5 milyon ziyaretçi bekleyen sektör, acil eylem planı hazırlıyor.

Arzu Kurum Burak Karaca Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin’in Vuhan kentinden 30 ülkeye yayılan Korona virüsü tüm dünya için tehdit olmayı sürdürüyor. Ölümcül virüs nedeniyle Çin'de 2 bin 592 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 77 bin 150'ye yükseldi. İtalya'da ise salgının sebep olduğu ölüm sayısı 4'e çıktı. Komşumuz İran’da korona virüsünden ölenlerin sayısının 12'ye ulaşması üzerine Türkiye tedbirleri iyice arttırdı. İran’a açılan üç sınır kapısı ile Nahçivan’a açılan Dilucu sınır kapısında olağanüstü durum ilan eden Türkiye, ticaret ve turizm sektörlerinin bu durumdan fazla etkilenmemesi için, acil eylem planı için hazırlıyor.

Fotoğraf: Arşiv

TURİZMCİLER ALARMDA

Bu tedbirlere rağmen salgının Türkiye-İran ikili ticaretine aşırı bir etkisi beklenmiyor. TÜİK verilerine göre Türkiye 2019 yılında İran’dan 3,29 milyar dolarlık ithalat yaparken, 2,31 milyar dolarlık da ihracat gerçekleştirdi. Ticaret hacmi 2019 da 5,60 milyar dolar gerçekleşti. Geçen yıl 1 milyon 670 bin İranlıyı ağırladığımız ülkeden turizmciler, yıl sonu için 2,5 milyon turist misafir etmeyi hedefliyor. İran’da yıl başı tatili olarak kutlanan Nevruz Bayramı’nı her yıl Türkiye’de geçiren ülkenin vatandaşlarına bu yıl kapıların kapatılması Türkiye turizm sektörünü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Müberra Eresin

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Korona virüsünün konaklama sektörü üzerindeki negatif etkilerinin arttığına işaret etti. Eresin, İran girişlerinin kapatılmasının özellikle durgun kış sezonunun bitişi olarak beklenen Nevruz dönemi turizm hareketlerini de durduracağını vurguladı. Virüsün tedavisinin bulunması geciktikçe dünya turizm hareketlerini yavaşlattığına dikkat çeken Eresin, “Avrupa'da da çıkması bizim Çin’den doğan açığı Avrupalı turistle kapatma çabalarımızı gittikçe zorlaştırıyor” dedi.

KAYIP 29 MİLYAR DOLAR

“Uluslararası Hava taşımacılığı Birliği IATA, Korona nedeniyle dünya havacılığında ilk etapta 29 milyar dolar gelir kaybı ve çok sayıda sefer iptali meydana geldiğini açıkladı. Süreç devam ederse kayıplar daha da artacak” diyen Eresin, ulaşım düşerse turizm hareketlerinin yavaşlayarak ve rakamların düşeceğini ifade etti. Bu etkilerin büyümeden ve geri dönülmez hale gelmeden sektör için acil eylem planı hazırlanması gerektiğini savunan Eresin, şunları söyledi: “Acil eylem planını değerlendirmek üzere en kısa süre içinde ilgili bakanlıklarla bir araya geleceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile henüz bu konuda bir araya gelmedik ancak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bu noktada bir acil eylem planı oluşturuyordur diye düşünüyoruz, bunun da sektörle paylaşılmasını bekliyoruz.”

EN FAZLA VAN ETKİLENECEK

Osman Aksoy

Türkiye’nin sınırları kapatma kararını değerlendiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Osman Aksoy, yasağın özellikle İran sınırında bulunan Van’ı olumsuz etkileyebileceğini söyledi. İran’da beklenen Nevruz Bayramı öncesi Van’da bulunan otellerin çoğunun rezervasyonlarını tamamladığını aktaran Aksoy, “Van’da önemli hazırlıklar yapıldı. İranlı turistler şehre gidemezse büyük sıkıntı oluşabilir” dedi.

ALTERNATİF DEMİRYOLU

  • Alınan kararın ikili ticarete etkisini konusunda ise Aksoy, şu değerlendirmede bulundu: “Şu anda sınırın Türkiye tarafında İran plakalı tırların geçişine izin veriliyor fakat yasak sürerse bunların da sayısı azalacak. Belki demiryolu bu karara bir alternatif olarak geliştirilebilir.” Elite World Hotels CEO'su Ünsal Şınık da, konuyla ilgili, “Van’daki otelimizde rezervasyonlarda yüzde 40’lara varan iptaller meydana geldi. İstanbul’da da özellikle Taksim bölgesi etkileniyor. Yine bu kapsamda yüzde 25’lik bir iptal söz konusu. Bu pazarı başka pazarlarla telafi etmeye çalışacağız” dedi.

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