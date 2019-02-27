Ekonomi Adanada petrol ve doğalgaz aranacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Adana'da petrol ve doğalgaz aranacak

Adana’nın Karataş ilçesinin yaklaşık 15 kilometre açıklarına demirleyen Rowan Norway platformu, petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için ilk sondajı vuracak.

Haber Merkezi IHA
Platformun önümüzdeki günlerde ilk sondajı vurması bekleniyor.
Platformun önümüzdeki günlerde ilk sondajı vurması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortakılığı’nın (TPAO), Adana’nın Karataş ilçesinin güneyinde açılacak Kuzupınarı-1 kuyusunda petrol arama çalışmalarına başlandı.

İLK SONDAJ VURULACAK

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında onaylanan talep doğrultusunda önce Mersin’in yaklaşık 30 kilometre açıklarındaki Kuzey Erdemli-1 kuyusunda petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yapan Rowan şirketine aite ‘Rowan Norway’ platformu, geçtiğimiz günlerde römorkörler yardımıyla Karataş’ın yaklaşık 15 kilometre açığına çekildi. Platformun önümüzdeki günlerde ilk sondajı vurması bekleniyor.

  • 278 milyon lira değerindeki proje kapsamında Karataş’ın güneyinde açılacak Kuzupınarı-1 kuyusunda 90 metre su derinliğine sahip lokasyonda petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri 4 bin 100 metre derinlikte gerçekleştirilecek.

Karataş’taki kuyuda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının 4 ay süreceği bildirdi.

Karataş Limanı’nda balıkçılık yapan Cengiz Kumlu ise petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını desteklediklerini ifade ederek, “Burada petrol varsa ve çıkarıp kullanabileceksek, bizden mutlu kim olabilir? Kendi yakıtımızı kendimiz üreteceğiz ve dışa bağımlı olmayacağız. Hem de kendi vatandaşımıza daha ucuza yakıt sağlayabileceğiz” dedi.

Konut kredisi faizlerini düşürdü
EKONOMİ
Konut kredisi faizlerini düşürdü

THY Pakistan seferlerini iptal etti
EKONOMİ
THY Pakistan seferlerini iptal etti
Yine aynı oyun sahnede

Yine aynı oyun sahnede

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin birliğine saldırılar arttı.
Bir ömür mücadele

Bir ömür mücadele

​Türk siyasetinin hocası Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz.
Hatayda unutulmaz kupa maçı: Aslan deplasman golüyle yarı finalde

Vestel amiral gemisini tanıttı

Vestel amiral gemisini tanıttı

​Barselona'daki fuara damga vuran projeler.
Beştepede kritik görüşme

Beştepede kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kushner'ı kabul ediyor.
Vietnamda tarihi zirve

Vietnamda tarihi zirve

Trump ile Kim ortak basın açıklaması yaptı.
Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafak’a anlattı.

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafak’a anlattı.
Yatırımcılara altın tavsiyeler

Yatırımcılara altın tavsiyeler

Uzmanlar dövizde düşüş altında yükseliş bekliyor.

Yüzde 92evet dedi

Yüzde 92evet dedi

​Tanzim satış uygulamasına yönelik ilk anket.

Hindistanla iş birliğine hazırız

Hindistanla iş birliğine hazırız

Pakistan Başbakanı'ndan ​Keşmir'le ilgili açıklama.
Keşmir sorunu hemen çözülmeli

Keşmir sorunu hemen çözülmeli

​Hindistan-Pakistan gerilimine dünyadan ilk tepkiler.
Her yönüyle yeni S ailesi

Her yönüyle yeni S ailesi

Yenisafak.com olarak teknolojinin nabzını MWC 2019'da tutuyoruz: Samsung'un ​son modelini inceledik.
Mor beyindesona gelindi

Mor beyindesona gelindi

​Yargıtay mor beyin kararını dergide açıklayacak.
Doktora bayıltan dayak

Doktora bayıltan dayak

​Hasta yakını darp etti: Eli ve burnu kırıldı.
Yerli motorda öncü TÜMOSAN

Yerli motorda öncü TÜMOSAN

​Güvenlik uzmanı Mete Yarar'dan önemli açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.