Adana'ya 100 milyon dolarlık lojistik merkezi

100 milyon dolar yatırım ile hayata geçirilen merkez, 2025 yılı sonunda faaliyete başlayacak. Adana Sarıçam'da temeli atılan lojistik merkezi ile şirket; Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine daha hızlı hizmet vererek operasyonlarını iki kat hızlandıracak.

Temel atma töreninde konuşan Gratis Kurucu Ortağı Demir Sabancı, ikinci lojistik merkezlerinin Gratis için önemli bir kilometre taşı olduğunu ve büyüme hedefleri doğrultusunda büyük bir adım attıklarını belirtti. Sabancı, “2009 yılında kurulan şirketimiz bugün 81 ilde 714 mağazası, online satış kanalı ve 10 bin çalışanıyla hizmet vermektedir. Hedefimiz Adana’daki bu yatırımımız ile bu sayıları iki katına çıkartmak. Ülke genelinde 1500 mağazaya ulaşmak, çalışan sayısını 20 binin üzerine çıkartmak ve ilerleyen zamanda da yurt dışı piyasalara açılmak. Adana yatırımımız bugün günde 11 milyona yaklaşan müşteri hizmet sayımızı da ikiye katlamamıza yardımcı olacak” dedi.