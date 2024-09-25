EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Ekonomi
Savunma Sanayi
ADEX 2024'e çıkarma yapan CANiK yeni görevler için yerini aldı

ADEX 2024'e çıkarma yapan CANiK yeni görevler için yerini aldı

19:1625/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından CANiK, 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda yerini aldı.
Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından CANiK, 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda yerini aldı.

CANiK’in aralarında bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) grup şirketleri, bölgenin en önemli savunma sanayi buluşmalarından Azerbaycan’daki ADEX 2024 fuarında yeni iş birliklerine adım atacak.

5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (ADEX 2024), başkent Bakü’de kapılarını açtı.

Türk savunma sanayi’nin güçlü bir katılım sağladığı fuar, Avrasya ve Kafkasya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından delegasyonları ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından CANiK ve bağlı bulunduğu SYS Grup şirketleri AEI Systems ve UNIROBOTICS ile fuardaki yerini aldı.

CANiK ürünleri fuarda yoğun ilgi gördü

CANiK’in, Azerbaycan Donanması tarafından aktif olarak kullanılan 12.7x99 mm CANiK M2 QCB ağır makine tüfeğinin yanı sıra, CANiK M2F ve CANiK M3 modelleri de ADEX 2024 katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği ürünler arasında yer aldı.

UNIROBOTICS
tarafından geliştirilen yüksek teknolojiye sahip Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ve AEI Systems’ın dünyaca ünlü, düşük geri tepmeli VENOM LR orta kalibre topu, fuarda sunulan yenilikçi çözümler olarak dikkati çekti.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne CANİK damgası

Grup şirketleri, fuar boyunca bölgedeki askeri iş birliklerini güçlendirmek, yenilikçi ürünlerini bölgesel ve küresel ölçekte yeni kullanıcılarla buluşturmak için temaslarda bulunacak.

CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi N. Didem Aral
, Azerbaycan’ı stratejik bir ortak gördüklerini ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımlar attıklarını söyledi.

Azerbaycan'ın savunma alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler sunduklarına işaret eden Aral, özellikle başta CANiK M2 QCB olmak üzere, ürünlerinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmasının, iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliğinin geldiği noktayı gözler önüne serdiğini vurguladı.

ADEX 2024’ü Azerbaycan ile mevcut iş birliğini daha da ileriye taşımak ve yeni stratejik ortaklıklar kurmak için bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Aral, “Dünyanın farklı bölgelerinde kendini kanıtlamış çözümlerle hem
CANiK
'in hem de Türkiye’nin savunma sanayindeki gücünü en iyi şekilde temsil etmeyi ve yeni sorumluluklar üstlenmeyi hedefliyoruz. Azerbaycan’da ürünlerimizle yakaladığımız yüksek memnuniyeti yeni ürünlerle daha da artırmayı amaçlıyoruz. CANiK olarak, hem ulusal hem de uluslararası alanda güvenilir bir savunma sanayii markası olma hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.”
#CANiK
#UNIROBOTICS
#Azerbaycan
#Bakü
#Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen ataması mülakat sonuçları Danıştay kararı açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu için Bakan Tekin’den açıklama geldi