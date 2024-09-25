ADEX 2024'e çıkarma yapan CANiK yeni görevler için yerini aldı

CANiK’in aralarında bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) grup şirketleri, bölgenin en önemli savunma sanayi buluşmalarından Azerbaycan’daki ADEX 2024 fuarında yeni iş birliklerine adım atacak.
5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (ADEX 2024), başkent Bakü’de kapılarını açtı.
Türk savunma sanayi’nin güçlü bir katılım sağladığı fuar, Avrasya ve Kafkasya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından delegasyonları ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi.
Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından CANiK ve bağlı bulunduğu SYS Grup şirketleri AEI Systems ve UNIROBOTICS ile fuardaki yerini aldı.
CANiK ürünleri fuarda yoğun ilgi gördü
CANiK’in, Azerbaycan Donanması tarafından aktif olarak kullanılan 12.7x99 mm CANiK M2 QCB ağır makine tüfeğinin yanı sıra, CANiK M2F ve CANiK M3 modelleri de ADEX 2024 katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği ürünler arasında yer aldı.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne CANİK damgası
Grup şirketleri, fuar boyunca bölgedeki askeri iş birliklerini güçlendirmek, yenilikçi ürünlerini bölgesel ve küresel ölçekte yeni kullanıcılarla buluşturmak için temaslarda bulunacak.
Azerbaycan'ın savunma alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler sunduklarına işaret eden Aral, özellikle başta CANiK M2 QCB olmak üzere, ürünlerinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmasının, iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliğinin geldiği noktayı gözler önüne serdiğini vurguladı.